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СК возбудил дело после убийства девушки, найденной в квартире на юге Москвы - РИА Новости, 27.12.2022
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СК возбудил дело после убийства девушки, найденной в квартире на юге Москвы
СК возбудил дело после убийства девушки, найденной в квартире на юге Москвы - РИА Новости, 27.12.2022
СК возбудил дело после убийства девушки, найденной в квартире на юге Москвы
Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела убитой девушки с четырьмя колото-резаными ранами на юге столицы, сообщается в телеграм-канале ГСУ... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:23
2022-12-27T17:23
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела убитой девушки с четырьмя колото-резаными ранами на юге столицы, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве. Ранее сообщалось, что отец девушки нашел ее тело с признаками насильственной смерти в съемной квартире на юге Москвы, на месте работали следователи. "Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки 1999 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Добавляется, что на теле потерпевшей было обнаружено не менее четырех колото-резаных ранений.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:23 27.12.2022
 
СК возбудил дело после убийства девушки, найденной в квартире на юге Москвы

СК возбудил уголовное дело после убийства девушки, найденной в квартире на юге Москвы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела убитой девушки с четырьмя колото-резаными ранами на юге столицы, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.
Ранее сообщалось, что отец девушки нашел ее тело с признаками насильственной смерти в съемной квартире на юге Москвы, на месте работали следователи.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки 1999 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на теле потерпевшей было обнаружено не менее четырех колото-резаных ранений.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 15:29
Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве ее детей
 
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