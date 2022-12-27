https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841723372.html

СК возбудил дело после убийства девушки, найденной в квартире на юге Москвы

СК возбудил дело после убийства девушки, найденной в квартире на юге Москвы - РИА Новости, 27.12.2022

СК возбудил дело после убийства девушки, найденной в квартире на юге Москвы

Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела убитой девушки с четырьмя колото-резаными ранами на юге столицы, сообщается в телеграм-канале ГСУ... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:23

2022-12-27T17:23

2022-12-27T17:23

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела убитой девушки с четырьмя колото-резаными ранами на юге столицы, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве. Ранее сообщалось, что отец девушки нашел ее тело с признаками насильственной смерти в съемной квартире на юге Москвы, на месте работали следователи. "Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки 1999 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Добавляется, что на теле потерпевшей было обнаружено не менее четырех колото-резаных ранений.

https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841685304.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)