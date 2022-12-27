https://ria.ru/20221227/tseny-1841607802.html
Хоценко поручил составить план регулирования ценовой политики в ДНР
Хоценко поручил составить план регулирования ценовой политики в ДНР - РИА Новости, 27.12.2022
Хоценко поручил составить план регулирования ценовой политики в ДНР
Премьер ДНР Виталий Хоценко поручил заместителю Рустаму Мингазову составить план регулирования ценовой политики в республике. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:14
2022-12-27T12:14
2022-12-27T12:14
экономика
виталий хоценко
донецкая народная республика
ростовская область
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко поручил заместителю Рустаму Мингазову составить план регулирования ценовой политики в республике. Ранее премьер поручил экспертам минэкономразвития ДНР провести мониторинг цен в крупных торговых сетях республики. Анализ показал, что цены на ряд продуктов, таких как рис, капуста, сахар в ДНР несколько выше средней цены в Ростовской области. "Поручил своему заместителю Рустаму Рамилевичу Мингазову составить план регулирования ценовой политики. Особенно это касается стоимости продуктов, которые относятся к категории социально значимых", - написал Хоценко в своем Telegram-канале. Кроме того, он поставил задачу проработать концепцию создания бренда "Сделано на Донбассе", которую затем необходимо будет обсудить с товаропроизводителями и коллегами из ЛНР. "Задача сделать так, чтобы бизнесу было выгодно производить товары и выращивать экологически чистые продукты на Донецкой земле, которые будут покупать наши местные жители по доступным ценам", - написал он. По словам Хоценко, этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании штаба по ценообразованию.
https://ria.ru/20220930/donbass-1820505661.html
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донецкая народная республика
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экономика, виталий хоценко, донецкая народная республика, ростовская область, луганская народная республика
Экономика, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Ростовская область, Луганская Народная Республика
Хоценко поручил составить план регулирования ценовой политики в ДНР
Премьер Хоценко поручил заместителю составить план регулирования ценовой политики в ДНР