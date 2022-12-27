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Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики, считает Белоусов - РИА Новости, 27.12.2022
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Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики, считает Белоусов
Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики, считает Белоусов - РИА Новости, 27.12.2022
Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики, считает Белоусов
Инфляция в России в 2023 году, скорее всего, будет ниже прогноза, что даст основания ЦБ пойти на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, заявил первый... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:28
2022-12-27T16:24
экономика
андрей белоусов
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Инфляция в России в 2023 году, скорее всего, будет ниже прогноза, что даст основания ЦБ пойти на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.Банк России на декабрьском заседании ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что он будет определять траекторию ключевой ставки так, чтобы обеспечивать и структурную перестройку экономики РФ, и снижение инфляции к цели в 4%.По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 19 декабря замедлилась до 12,35% с 12,65% неделей ранее. Текущие значения намного ниже пиковых апрельских уровней - тогда она составляла 17,83%.По прогнозу ведомства, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. А Банк России ожидает, что годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит замедляться, а весной может опуститься ниже 4%. При этом прогноз ЦБ по итогам 2023 года составляет 5-7%.
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экономика, андрей белоусов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Андрей Белоусов, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
15:28 27.12.2022 (обновлено: 16:24 27.12.2022)
 
Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики, считает Белоусов

Белоусов предположил, что Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Инфляция в России в 2023 году, скорее всего, будет ниже прогноза, что даст основания ЦБ пойти на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"В следующем году, скорее всего, у нас в прогнозе (инфляции - ред.) там стоит где-то 5-6%, 5,5%. Я думаю, что скорее всего, она будет ниже. Банк России следит за этой ситуацией и если увидит, что есть признаки невыполнения показателей по экономическому росту при сохранении дефляционной ситуации, наверное, пойдет на то, чтобы еще смягчить политику", - сказал Белоусов в интервью телеканалу "Россия 24".
Банк России на декабрьском заседании ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что он будет определять траекторию ключевой ставки так, чтобы обеспечивать и структурную перестройку экономики РФ, и снижение инфляции к цели в 4%.
По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 19 декабря замедлилась до 12,35% с 12,65% неделей ранее. Текущие значения намного ниже пиковых апрельских уровней - тогда она составляла 17,83%.
По прогнозу ведомства, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. А Банк России ожидает, что годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит замедляться, а весной может опуститься ниже 4%. При этом прогноз ЦБ по итогам 2023 года составляет 5-7%.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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ЭкономикаАндрей БелоусовЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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