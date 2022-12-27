15:28 27.12.2022 (обновлено: 16:24 27.12.2022)
Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики, считает Белоусов
Белоусов предположил, что Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Инфляция в России в 2023 году, скорее всего, будет ниже прогноза, что даст основания ЦБ пойти на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"В следующем году, скорее всего, у нас в прогнозе (инфляции - ред.) там стоит где-то 5-6%, 5,5%. Я думаю, что скорее всего, она будет ниже. Банк России следит за этой ситуацией и если увидит, что есть признаки невыполнения показателей по экономическому росту при сохранении дефляционной ситуации, наверное, пойдет на то, чтобы еще смягчить политику", - сказал Белоусов в интервью телеканалу "Россия 24".
Банк России на декабрьском заседании ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что он будет определять траекторию ключевой ставки так, чтобы обеспечивать и структурную перестройку экономики РФ, и снижение инфляции к цели в 4%.
По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 19 декабря замедлилась до 12,35% с 12,65% неделей ранее. Текущие значения намного ниже пиковых апрельских уровней - тогда она составляла 17,83%.
По прогнозу ведомства, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. А Банк России ожидает, что годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит замедляться, а весной может опуститься ниже 4%. При этом прогноз ЦБ по итогам 2023 года составляет 5-7%.