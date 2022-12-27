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Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики, считает Белоусов

Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики, считает Белоусов - РИА Новости, 27.12.2022

Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики, считает Белоусов

Инфляция в России в 2023 году, скорее всего, будет ниже прогноза, что даст основания ЦБ пойти на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, заявил первый... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:28

2022-12-27T15:28

2022-12-27T16:24

экономика

андрей белоусов

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Инфляция в России в 2023 году, скорее всего, будет ниже прогноза, что даст основания ЦБ пойти на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.Банк России на декабрьском заседании ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что он будет определять траекторию ключевой ставки так, чтобы обеспечивать и структурную перестройку экономики РФ, и снижение инфляции к цели в 4%.По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 19 декабря замедлилась до 12,35% с 12,65% неделей ранее. Текущие значения намного ниже пиковых апрельских уровней - тогда она составляла 17,83%.По прогнозу ведомства, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. А Банк России ожидает, что годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит замедляться, а весной может опуститься ниже 4%. При этом прогноз ЦБ по итогам 2023 года составляет 5-7%.

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экономика, андрей белоусов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)