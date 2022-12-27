https://ria.ru/20221227/troyka-1841552903.html
В Москве выпустили тематические проездные в честь Дня спасателя
В Москве выпустили тематические проездные в честь Дня спасателя - РИА Новости, 27.12.2022
В Москве выпустили тематические проездные в честь Дня спасателя
Тематические проездные "Единый" и "Тройка" в честь Дня спасателя появятся в кассах метро Москвы во вторник, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T08:30
2022-12-27T08:30
2022-12-27T09:33
общество
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Тематические проездные "Единый" и "Тройка" в честь Дня спасателя появятся в кассах метро Москвы во вторник, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Сегодня отмечают свой профессиональный праздник спасатели. В честь этого события сегодня в продажу поступили 200 тысяч билетов "Единый" и 5 тысяч карт "Тройка" с тематическим дизайном", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что найти тематические "Единые" можно во всех кассах и автоматах, а "Тройки" можно купить в кассах на станциях Большой кольцевой линии.
https://ria.ru/20221217/metropoliten-1839357844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, максим ликсутов , москва
Общество, Максим Ликсутов , Москва
08:30 27.12.2022 (обновлено: 09:33 27.12.2022)
В Москве выпустили тематические проездные в честь Дня спасателя
В Москве выпустили тематические проездные "Единый" и "Тройка" в честь Дня спасателя