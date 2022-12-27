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В Москве выпустили тематические проездные в честь Дня спасателя - РИА Новости, 27.12.2022
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В Москве выпустили тематические проездные в честь Дня спасателя
В Москве выпустили тематические проездные в честь Дня спасателя - РИА Новости, 27.12.2022
В Москве выпустили тематические проездные в честь Дня спасателя
Тематические проездные "Единый" и "Тройка" в честь Дня спасателя появятся в кассах метро Москвы во вторник, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T08:30
2022-12-27T09:33
общество
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Тематические проездные "Единый" и "Тройка" в честь Дня спасателя появятся в кассах метро Москвы во вторник, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Сегодня отмечают свой профессиональный праздник спасатели. В честь этого события сегодня в продажу поступили 200 тысяч билетов "Единый" и 5 тысяч карт "Тройка" с тематическим дизайном", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что найти тематические "Единые" можно во всех кассах и автоматах, а "Тройки" можно купить в кассах на станциях Большой кольцевой линии.
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общество, максим ликсутов , москва
Общество, Максим Ликсутов , Москва
08:30 27.12.2022 (обновлено: 09:33 27.12.2022)
 
В Москве выпустили тематические проездные в честь Дня спасателя

В Москве выпустили тематические проездные "Единый" и "Тройка" в честь Дня спасателя

© Фото : Дептранс МосквыТематические проездные "Единый" и "Тройка" в честь Дня спасателя
Тематические проездные Единый и Тройка в честь Дня спасателя - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : Дептранс Москвы
Тематические проездные "Единый" и "Тройка" в честь Дня спасателя
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Тематические проездные "Единый" и "Тройка" в честь Дня спасателя появятся в кассах метро Москвы во вторник, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Сегодня отмечают свой профессиональный праздник спасатели. В честь этого события сегодня в продажу поступили 200 тысяч билетов "Единый" и 5 тысяч карт "Тройка" с тематическим дизайном", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что найти тематические "Единые" можно во всех кассах и автоматах, а "Тройки" можно купить в кассах на станциях Большой кольцевой линии.
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ОбществоМаксим ЛиксутовМосква
 
 
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