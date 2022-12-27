https://ria.ru/20221227/troyka-1841552903.html

В Москве выпустили тематические проездные в честь Дня спасателя

В Москве выпустили тематические проездные в честь Дня спасателя - РИА Новости, 27.12.2022

В Москве выпустили тематические проездные в честь Дня спасателя

Тематические проездные "Единый" и "Тройка" в честь Дня спасателя появятся в кассах метро Москвы во вторник, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T08:30

2022-12-27T08:30

2022-12-27T09:33

общество

максим ликсутов

москва

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Тематические проездные "Единый" и "Тройка" в честь Дня спасателя появятся в кассах метро Москвы во вторник, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Сегодня отмечают свой профессиональный праздник спасатели. В честь этого события сегодня в продажу поступили 200 тысяч билетов "Единый" и 5 тысяч карт "Тройка" с тематическим дизайном", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что найти тематические "Единые" можно во всех кассах и автоматах, а "Тройки" можно купить в кассах на станциях Большой кольцевой линии.

https://ria.ru/20221217/metropoliten-1839357844.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, максим ликсутов , москва