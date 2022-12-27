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Биография Павла Третьякова

Биография Павла Третьякова - РИА Новости, 27.12.2022

Биография Павла Третьякова

Российский предприниматель, общественный деятель, благотворитель, меценат, коллекционер, основатель Третьяковской галереи Павел Михайлович Третьяков родился 27... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T03:51

2022-12-27T03:51

2022-12-27T03:51

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Российский предприниматель, общественный деятель, благотворитель, меценат, коллекционер, основатель Третьяковской галереи Павел Михайлович Третьяков родился 27 декабря (15 декабря по старому стилю) 1832 года в Москве в купеческой семье, выходцев из города Малоярославца (ныне в Калужской области). Его дед устроил в Москве заведение по окраске и крахмалению холста и парусин, отец вел торговлю полотном из собственных лавок. Павел Третьяков получил домашнее образование. С детства работал на семейных предприятиях, не гнушаясь черной работы. Вел бухгалтерские книги и торговался с оптовиками, а после подметал в отцовской лавке полы. К концу 1840-х годов Третьяковы владели пятью лавками. После смерти отца в 1850 году дела вели мать и старшие сыновья Павел и Сергей. Они развивали операции по закупке льна, его переработке и продаже текстильных изделий.В 1860 году Павел Третьяков вместе с братом Сергеем и зятем Владимиром Коншиным (мужем сестры Елизаветы) учредил торговый дом "П. и С. бр. Третьяковы и В.Д. Коншин" для торговли изделиями из льна, хлопка и шерсти, в 1866 году на базе нескольких фабрик в Костромской губернии – Товарищество Новой Костромской льняной мануфактуры, в котором был директором правления. Совместно с другими московскими предпринимателями Третьяков выступил учредителем Московского купеческого банка (1866), в котором был одним из руководителей, Московского торгово-промышленного товарищества (1874), некоторых других крупных фирм. Составил крупное состояние (4,4 миллиона рублей), заключавшееся в недвижимости (пять домов в Москве), ценных бумагах, деньгах и векселях. Павел Третьяков пользовался в купеческой среде большим авторитетом и многократно выполнял общественные обязанности, занимал выборные должности. Он был товарищем председателя правления, членом совета Московского купеческого общества взаимного кредита, членом коммерческого суда (с 1863 года), выборным Московского купеческого общества (1863-1898) и Московского биржевого общества (1870-1888), членом комитета Московского отделения Совета торговли и мануфактур (1868-1889), правительственной комиссии для изменения проекта нового устава Академии художеств (1890). Павел Третьяков занимался благотворительной деятельностью. Он был один из крупнейших жертвователей в пользу московского городского управления и Московского купеческого общества. Много сил Третьяков отдал Арнольдовскому училищу для глухонемых детей, попечителем которого являлся. Он также принимал участие в деятельности Православного миссионерского общества, занимался попечительством о бедных, перечислял средства на нужды славянских народов, с 1869 года участвовал в деятельности Московского славянского благотворительного комитета.В 1877 году Третьяков стал одним из финансистов экспедиции в Южные моря Николая Миклухо-Маклая, спустя несколько лет приличная сумма была пожертвована на возведение православного храма в японском городе Токио.Важнейшее место в жизни Павла Третьякова занимало искусство, любовь к которому у него зародилась в юности. Свою коллекцию произведений искусства он начал собирать с приобретения небольших гравюр, миниатюр, литографий. В 1854 году Павел Третьяков купил девять картин старых голландских мастеров. В 1856 году он приобрел две картины русских художников – "Искушение" Николая Шильдера и "Стычка с финляндскими контрабандистами" Василия Худякова (именно этот год принято считать годом основания Третьяковской галереи). В конце 1850-х годов в его собрании появились полотна "Сбор вишен" Ивана Соколова, "Разносчик" Валерия Якоби, "Вид в окрестностях Ораниенбаума" Алексея Саврасова, "Больной музыкант" Михаила Клодта. Затем коллекция пополнилась картинами Ивана Трутнева, Константина Трутовского, Федора Бруни, Льва Лагорио и других мастеров. В 1860 году, отправляясь за границу, Павел Третьяков написал свое первое завещание, в котором отписал свой основной капитал "на устройство в Москве художественного музеума или общественной картинной галереи…" Поставленной однажды цели он остался верен всю жизнь. В собрание Павла Третьякова поступали в первую очередь произведения его современников. Свои приобретения он делал на выставках и непосредственно в мастерских художников. С конца 1860-х годов Третьяков приступил к созданию портретной галереи писателей, художников, музыкантов, общественных деятелей. По его заказу исполнены портреты Федора Достоевского (художник Василий Перов, 1872), Льва Толстого (Иван Крамской, 1873), Модеста Мусоргского (Илья Репин, 1881), Афанасия Фета (Илья Репин, 1882), Исаака Левитана (Валентин Серов, 1893), Антона Чехова (Иосиф Браз, 1898) и других.В 1870-1880-х годах коллекция начала приобретать характер музейного собрания. Третьяков задался целью представить историю отечественного искусства, начиная с XVIIIвека во всем его многообразии. В 1873 году составил первую "Опись картин" своего собрания. Коллекцию Павел Третьяков разместил в собственном доме в Лаврушинском переулке в Москве, но места не хватало. Вместе с братом Сергеем, который также занимался коллекционированием (собирал произведения западных художников и скульпторов), расширял экспозиционные площади, пристраивая к дому при участии московского архитектора Александра Каминского дополнительные корпуса, в которых размещались музейные залы. В 1874 году Павел Третьяков сделал коллекцию доступной для обозрения знакомым, а в 1881 году – для всех желающих. Он выдавал картины для экспонирования на Всемирных выставках в Лондоне (Великобритания, 1862), Париже (Франция, 1867, 1878, 1889), Вене (1873, Австро-Венгрия, ныне Австрия) и др. На рубеже 1870-1880-х годов Третьяков стал коллекционировать и рисунки, с 1890-х годов формировал собрание икон. В 1892 году Павел Третьяков унаследовал собрание западноевропейской живописи своего брата. В том же году он передал объединенную коллекцию, свою и брата (вместе с домом), в дар городу Москве. В собрании к этому времени насчитывалось 1287 живописных и 518 графических произведений русской школы, 75 картин и восемь рисунков европейской школы, 15 скульптур и коллекция икон. Городская дума назначила Павла Третьякова пожизненным попечителем галереи. В августе 1893 года состоялось официальное открытие музея под названием "Московская городская галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых" (ныне Третьяковская галерея). Павел Третьяков продолжал пополнять собрание, приобретал произведения Виктора Васнецова, Сергея Малютина, Александра Бенуа, Константина Сомова, Николая Рериха и других. В 1893 году он опубликовал "Опись художественных произведений городской галереи братьев Павла и Сергея Третьяковых", затем издавал описи (в 1897-1898 годах каталоги) ежегодно, в том числе на иностранных языках. Павел Третьяков был действительным членом Московского отделения Русского музейного общества (с 1860 года), членом комитета Московского общества любителей художеств (1864-1897, с перерывами), действительным членом Московского художественного общества (1871/1872-1893/1894), почетным членом Общества поощрения художников (1871-1898).Павел Третьяков был женат на двоюродной сестре известного мецената Саввы Мамонтова Вере Мамонтовой. У них было четыре дочери и двое сыновей.16 декабря (4 декабря по старому стилю) 1898 года Павел Третьяков скончался. Был похоронен на Даниловском кладбище в Москве. В 1948 году останки Павла Третьякова, его супруги и брата перезахоронены на Новодевичьем кладбище. После смерти Павла Третьякова в галерее насчитывалось (включая собрание из 62 икон) свыше 3,3 тысячи произведений: русской живописи – 1622, графических – свыше 1600; 12 скульптурных и 84 произведения западно-европейской живописи и рисунка. В духовном завещании 1896 года, Третьяков распорядился направлять проценты с выделенного капитала на ремонт галереи и на приобретение новых произведений (в 1898 году сделал приписку к завещанию о нежелательности пополнять собрание после его смерти).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, павел третьяков, илья репин, сергей третьяков, москва, малоярославец, калужская область, третьяковская галерея