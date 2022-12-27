https://ria.ru/20221227/translyatsya-1841693247.html

"Синема Парк" и "Формула Кино" покажут трансляцию Cinema Orchestra Medley

"Синема Парк" и "Формула Кино" покажут трансляцию Cinema Orchestra Medley - РИА Новости, 27.12.2022

"Синема Парк" и "Формула Кино" покажут трансляцию Cinema Orchestra Medley

14 января состоится прямая трансляция грандиозного Шоу саундтреков Cinema Orchestra Medley в кинотеатрах "Синема Парк" и "Формула Кино". РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:54

2022-12-27T15:54

2022-12-27T15:54

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МОСКВА, 27 дек – Пресс-служба Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". 14 января состоится прямая трансляция грандиозного Шоу саундтреков Cinema Orchestra Medley в кинотеатрах "Синема Парк" и "Формула Кино".CINEMA ORCHESTRA MEDLEY – главное симфоническое шоу саундтреков в России!Легендарные саундтреки в исполнении большого симфонического оркестра Imperial Orchestra, органа и звёздных солистов!Более ста тысяч восторженных зрителей уже побывали на шоу, более миллиона просмотров трансляции концерта в интернете и (миллиарда мурашек по всему миру) незабываемые эмоции от нового современного формата симфонического шоу!Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Джастин Гурвиц, Рамин Джавади, Эндрю Ллойд Уэббер – всё это имена современных классиков, которые создают главные саундтреки XX и XXI века. Их музыка – не просто сопровождение фильмов, а целый симфонический мир, который завораживает, погружает в атмосферу кино, передаёт все переживания героев экрана и запоминается навсегда. В фильмах мы слышим различные темы, разбросанные по всей ленте, но как же хочется насладиться ими целиком, да ещё и в живом исполнении большого симфонического оркестра.Мечтали ли вы услышать знаменитую заглавную тему из "Звёздных войн" или "Имперский марш"? Побывать на "Чёрной жемчужине" с капитаном Джеком Воробьём или услышать орган Дэви Джонса? Может быть, Вас притягивает космический "Интерстеллар" или вы хотите почувствовать легкое романтическое настроение "Ла-Ла Ленда"?Мы собрали главные саундтреки XX и XXI века: "Начало", "Бэтмен", "Шерлок Холмс", "Игра престолов", "Гладиатор", "Пекло", "Призрак оперы", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера", "Великий Гэтсби" и мн. др. Отобрали лучшие музыкальные темы и объединили их в уникальные симфонические сюиты – Medley.Cinema Medley – это уникальный проект, не имеющий аналогов в мире! Это 80 виртуозных музыкантов на одной сцене, яркое визуальное шоу, возможность услышать музыку сразу из 16 фильмов в один вечер, фантастические аранжировки и эмоции, которые запомнятся навсегда!Билеты — по ссылке. Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 75 площадок в 29 городах.За дополнительной информацией обращайтесь: Мария Перминова, perminova@kinoteatr.ru, + 7 (915) 119 74 31ㅤРЕКЛАМААО "Синема парк", ИНН 7705353706ID: 4CQwVszH9pSWMTyB6Me

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы