https://ria.ru/20221227/taktika-1841651577.html

Мобилизованные танкисты в Новосибирской области отработали новую тактику

Мобилизованные танкисты в Новосибирской области отработали новую тактику - РИА Новости, 27.12.2022

Мобилизованные танкисты в Новосибирской области отработали новую тактику

Танковые экипажи, сформированные из числа военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, отрабатывают новую тактику ведения боя на полигоне в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:21

2022-12-27T14:21

2022-12-27T14:21

безопасность

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Танковые экипажи, сформированные из числа военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, отрабатывают новую тактику ведения боя на полигоне в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. "Танковые экипажи выполняют стрельбы с закрытых огневых позиций по навесной траектории, используя тактику артиллерийских орудий. Огонь ведется по координатам на дистанцию около 5 километров", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что тактика ведения современного боя предполагает наличие навыка стрельбы на дальние расстояния, в связи с чем мобилизованные военнослужащие его совершенствуют. Ранее танкисты завершили слаживание подразделений, где отрабатывали применение штатного вооружения танков, выполняли контрольные упражнения стрельб на различных дальностях, прошли курсы по тактической медицине, инженерной подготовке и топографии.

https://ria.ru/20221227/svo-1841577615.html

новосибирская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, новосибирская область