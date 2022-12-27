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Мобилизованные танкисты в Новосибирской области отработали новую тактику - РИА Новости, 27.12.2022
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Мобилизованные танкисты в Новосибирской области отработали новую тактику
Мобилизованные танкисты в Новосибирской области отработали новую тактику - РИА Новости, 27.12.2022
Мобилизованные танкисты в Новосибирской области отработали новую тактику
Танковые экипажи, сформированные из числа военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, отрабатывают новую тактику ведения боя на полигоне в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:21
2022-12-27T14:21
безопасность
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Танковые экипажи, сформированные из числа военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, отрабатывают новую тактику ведения боя на полигоне в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. "Танковые экипажи выполняют стрельбы с закрытых огневых позиций по навесной траектории, используя тактику артиллерийских орудий. Огонь ведется по координатам на дистанцию около 5 километров", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что тактика ведения современного боя предполагает наличие навыка стрельбы на дальние расстояния, в связи с чем мобилизованные военнослужащие его совершенствуют. Ранее танкисты завершили слаживание подразделений, где отрабатывали применение штатного вооружения танков, выполняли контрольные упражнения стрельб на различных дальностях, прошли курсы по тактической медицине, инженерной подготовке и топографии.
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безопасность, новосибирская область
Безопасность, Новосибирская область
14:21 27.12.2022
 
Мобилизованные танкисты в Новосибирской области отработали новую тактику

Мобилизованные танкисты на полигоне в Новосибирской области отработали новую тактику боя

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкТанк
Танк - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Танковые экипажи, сформированные из числа военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, отрабатывают новую тактику ведения боя на полигоне в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Танковые экипажи выполняют стрельбы с закрытых огневых позиций по навесной траектории, используя тактику артиллерийских орудий. Огонь ведется по координатам на дистанцию около 5 километров", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что тактика ведения современного боя предполагает наличие навыка стрельбы на дальние расстояния, в связи с чем мобилизованные военнослужащие его совершенствуют.
Ранее танкисты завершили слаживание подразделений, где отрабатывали применение штатного вооружения танков, выполняли контрольные упражнения стрельб на различных дальностях, прошли курсы по тактической медицине, инженерной подготовке и топографии.
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