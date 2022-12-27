https://ria.ru/20221227/strakhovka-1841745587.html
Центробанк предложил снизить страховку по вкладам в токсичной валюте
Центробанк предложил снизить страховку по вкладам в токсичной валюте - РИА Новости, 27.12.2022
Центробанк предложил снизить страховку по вкладам в токсичной валюте
Банк России предлагает проработать вопрос снижения страховки по вкладам в валюте недружественных государств, говорится в докладе регулятора. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:36
2022-12-27T18:36
2022-12-27T18:36
экономика
центральный банк рф (цб рф)
валюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366964_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73acc7754a17b102f727549b0fbf7a11.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Банк России предлагает проработать вопрос снижения страховки по вкладам в валюте недружественных государств, говорится в докладе регулятора. "Оценить целесообразность определения расчетной базы с застрахованного объема вкладов в пределах лимита страхового возмещения. Проработать вопрос снижения лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных государств", - сказано в документе ЦБ по банковскому регулированию и надзору.
https://ria.ru/20221220/valyuta-1839877753.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366964_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dce0578b11ad32a2de501ab16e99fd57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), валюта
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Валюта
Центробанк предложил снизить страховку по вкладам в токсичной валюте
Центробанк предложил снизить страховку по вкладам в валюте недружественных стран