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Центробанк предложил снизить страховку по вкладам в токсичной валюте - РИА Новости, 27.12.2022
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Центробанк предложил снизить страховку по вкладам в токсичной валюте
Центробанк предложил снизить страховку по вкладам в токсичной валюте - РИА Новости, 27.12.2022
Центробанк предложил снизить страховку по вкладам в токсичной валюте
Банк России предлагает проработать вопрос снижения страховки по вкладам в валюте недружественных государств, говорится в докладе регулятора. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:36
2022-12-27T18:36
экономика
центральный банк рф (цб рф)
валюта
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Банк России предлагает проработать вопрос снижения страховки по вкладам в валюте недружественных государств, говорится в докладе регулятора. "Оценить целесообразность определения расчетной базы с застрахованного объема вкладов в пределах лимита страхового возмещения. Проработать вопрос снижения лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных государств", - сказано в документе ЦБ по банковскому регулированию и надзору.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), валюта
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Валюта
18:36 27.12.2022
 
Центробанк предложил снизить страховку по вкладам в токсичной валюте

Центробанк предложил снизить страховку по вкладам в валюте недружественных стран

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Центробанка России в Москве
Здание Центробанка России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центробанка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Банк России предлагает проработать вопрос снижения страховки по вкладам в валюте недружественных государств, говорится в докладе регулятора.
"Оценить целесообразность определения расчетной базы с застрахованного объема вкладов в пределах лимита страхового возмещения. Проработать вопрос снижения лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных государств", - сказано в документе ЦБ по банковскому регулированию и надзору.
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Валюта
 
 
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