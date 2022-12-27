https://ria.ru/20221227/strakhovka-1841745587.html

Центробанк предложил снизить страховку по вкладам в токсичной валюте

Центробанк предложил снизить страховку по вкладам в токсичной валюте - РИА Новости, 27.12.2022

Центробанк предложил снизить страховку по вкладам в токсичной валюте

Банк России предлагает проработать вопрос снижения страховки по вкладам в валюте недружественных государств, говорится в докладе регулятора. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:36

2022-12-27T18:36

2022-12-27T18:36

экономика

центральный банк рф (цб рф)

валюта

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Банк России предлагает проработать вопрос снижения страховки по вкладам в валюте недружественных государств, говорится в докладе регулятора. "Оценить целесообразность определения расчетной базы с застрахованного объема вкладов в пределах лимита страхового возмещения. Проработать вопрос снижения лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных государств", - сказано в документе ЦБ по банковскому регулированию и надзору.

https://ria.ru/20221220/valyuta-1839877753.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), валюта