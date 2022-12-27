https://ria.ru/20221227/stoloto-1841545791.html

В "Столото" подсчитали, сколько выиграли россияне за девять месяцев

В "Столото" подсчитали, сколько выиграли россияне за девять месяцев - РИА Новости, 27.12.2022

В "Столото" подсчитали, сколько выиграли россияне за девять месяцев

Россияне за девять месяцев этого года выиграли в лотереи почти 30 миллиардов рублей, больше всего выиграли в "Русское лото" - почти 8 миллиардов рублей,... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T04:54

2022-12-27T04:54

2022-12-27T04:54

столото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589436012_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_fd6a12e9506bd1f9649fa76e6feca642.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россияне за девять месяцев этого года выиграли в лотереи почти 30 миллиардов рублей, больше всего выиграли в "Русское лото" - почти 8 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото". Там добавили, что 54,65% выигрышных лотерейных билетов были приобретены офлайн, 45,35% - онлайн. "Больше всего за указанный период 2022 года участники лотерей выиграли в лотерею "Русское лото" - 7,705 миллиарда рублей. Также в топ лотерей с наибольшей общей суммой выигрыша вошли "Рапидо" - 5,5 миллиарда рублей и "Спортлото "4 из 20" - 4,4 миллиарда рублей", - отметили в распространителе. При этом больше всего победителей с выигрышами от миллиона рублей приходится на государственную "Жилищную лотерею". В "Жилищной лотерее" миллионерами стали 264 человека, в "Русском лото" - 196 человек, в "Спортлото "5 из 36" - 59 человек, в "Рапидо" - 47 человек, во "Все или ничего" - 23 человека. Всего с 1 января 2022 года по 30 сентября 2022 года среди участников лотерей, распространяемых "Столото", появилось 748 лотерейных миллионеров. В топ крупнейших выигрышей за 2022 год вошли два выигрыша по 500 миллионов рублей в новогоднем тираже "Русское лото", выигрыш в размере 235,6 миллиона рублей в "Спортлото "4 из 20", 83,9 миллиона рублей в "Спортлото "6 из 45" и 67,5 миллиона рублей в лотерею "Все или ничего".

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/loteraya-1747149077.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

столото