https://ria.ru/20221227/stolitsy-1841698820.html

Зачем нужны новогодние столицы в России (и где они находятся)

Зачем нужны новогодние столицы в России (и где они находятся) - РИА Новости, 27.12.2022

Зачем нужны новогодние столицы в России (и где они находятся)

Главным новогодним местом России считается Великий Устюг. Но помимо него один из городов страны ежегодно получает статус "новогодней столицы". Что это значит и зачем нужен регионам этот фестиваль, кто первым придумал строить ледяные дворцы, что делают с городскими новогодними украшениями летом и как проходит всероссийский слет Дедов Морозов.

2022-12-27T14:00

2022-12-27T14:00

2022-12-27T16:07

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Зачем нужны новогодние столицы в России (и где они находятся) Главным новогодним местом России считается Великий Устюг. Но помимо него один из городов страны ежегодно получает статус "новогодней столицы". Что это значит и зачем нужен регионам этот фестиваль, кто первым придумал строить ледяные дворцы, что делают с городскими новогодними украшениями летом и как проходит всероссийский слет Дедов Морозов. audio/mpeg

Зачем нужны новогодние столицы в России (и где они находятся) Главным новогодним местом России считается Великий Устюг. Но помимо него один из городов страны ежегодно получает статус "новогодней столицы". Что это значит и зачем нужен регионам этот фестиваль, кто первым придумал строить ледяные дворцы, что делают с городскими новогодними украшениями летом и как проходит всероссийский слет Дедов Морозов. audio/mpeg

А кто придумал притаскивать в дома целые срубленные деревья, как продавали ёлки сто лет назад, и что со временем изменилось в этом бизнесе - можно послушать в нашем эпизоде "Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

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новый год, россия, подкаст, аудио