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При обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 27.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/staromlinovka-1841705397.html
При обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР погиб мирный житель
При обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 27.12.2022
При обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР погиб мирный житель
Мирный житель погиб в понедельник при обстреле украинскими войсками села Старомлиновка в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:32
2022-12-27T16:32
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб в понедельник при обстреле украинскими войсками села Старомлиновка в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Продолжает поступать информация о последствиях вчерашних обстрелов со стороны украинских карателей. В селе Старомлиновка, в результате бомбежки погиб мирный житель 1990 года рождения. Данные о пострадавших и о разрушениях продолжают поступать", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что за сутки при обстрелах пострадали четверо мирных жителей.
https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html
донецкая народная республика
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алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
16:32 27.12.2022
 
При обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР погиб мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР погиб мирный житель

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб в понедельник при обстреле украинскими войсками села Старомлиновка в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Продолжает поступать информация о последствиях вчерашних обстрелов со стороны украинских карателей. В селе Старомлиновка, в результате бомбежки погиб мирный житель 1990 года рождения. Данные о пострадавших и о разрушениях продолжают поступать", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что за сутки при обстрелах пострадали четверо мирных жителей.
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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