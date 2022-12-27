https://ria.ru/20221227/staromlinovka-1841705397.html

При обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР погиб мирный житель

При обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 27.12.2022

При обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР погиб мирный житель

Мирный житель погиб в понедельник при обстреле украинскими войсками села Старомлиновка в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:32

2022-12-27T16:32

2022-12-27T16:32

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб в понедельник при обстреле украинскими войсками села Старомлиновка в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Продолжает поступать информация о последствиях вчерашних обстрелов со стороны украинских карателей. В селе Старомлиновка, в результате бомбежки погиб мирный житель 1990 года рождения. Данные о пострадавших и о разрушениях продолжают поступать", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что за сутки при обстрелах пострадали четверо мирных жителей.

https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины