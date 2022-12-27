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Экс-глава Компартии Армении заявил, что СССР можно было сохранить

Экс-глава Компартии Армении заявил, что СССР можно было сохранить - РИА Новости, 27.12.2022

Экс-глава Компартии Армении заявил, что СССР можно было сохранить

Советский Союз можно было реформировать и сохранить, если бы руководство страны воспользовалось "китайской моделью", заявил РИА Новости бывший первый секретарь... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T09:17

2022-12-27T09:17

2022-12-27T09:17

михаил горбачев

армения

ссср

кпсс

китай

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ЕРЕВАН, 27 дек - РИА Новости. Советский Союз можно было реформировать и сохранить, если бы руководство страны воспользовалось "китайской моделью", заявил РИА Новости бывший первый секретарь ЦК Компартии Армении Арам Саргсян. 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. По словам Саргсяна, изначально заявление нового советского лидера Михаила Горбачева на апрельском пленуме ЦК КПСС 1985 года о том, что "так дальше жить нельзя", вызвало всеобщее воодушевление, так как на самом деле были необходимы перемены, реформы. "Но этот человек вдруг объявил свои определяющие приоритеты – гласность, перестройка и ускорение… Какая гласность? В стране, которая ждет реальных экономических перемен, ты начинаешь с того, что устраиваешь говорильню. Вспомните этот период, когда все вдруг решили, что говорить можно всё. Говорили, говорили, говорили, заболтали всё. И автор процесса – Михаил Горбачев", - сказал Саргсян. Он отметил, что вместо того, чтобы начать модельные экономические перемены, Горбачев пустил все на самотек. "Этот пример я уже приводил, но хочу повторить… Николай Иванович Рыжков (бывший председатель Совмина СССР – ред.) вместе с Горбачевым поехали в Китай встречаться с Дэн Сяопином. И Дэн Сяопин им говорит (это я со слов Николая Ивановича, который нам рассказывал): "Вы собираетесь проводить реформы. Не трогайте централизованную власть, партию, идеологию, а в экономике делайте все, что хотите". То есть все, что хотите, имеется в виду в разумных пределах. К примеру, переходите к регулируемому рынку. То, что он сам успешно реформировал в Китае. Они вышли, и Горбачев говорит Рыжкову: "Этот старик еще будет нас учить". Вот его отношение", - отметил Саргсян. По его мнению, Советский Союз нуждался в реформах, его надо было переводить на новые рельсы. "Тогда было очевидно, как это можно было сделать. Но нельзя было менять так круто, а надо было пойти по китайскому пути, естественно, сверяя все со своими местными условиями, чего не произошло", - добавил собеседник агентства. Он счел неуместными утверждения, что причиной распада СССР стало падение цен на нефть. "Сейчас говорят, что страна погорела на нефти. Но на этот факт нельзя опираться. Да, конечно, Запад понимал, что нефть, если будет дешеветь, нанесет очень большой удар экономике страны, это так. До 8-10 долларов довели стоимость барреля, себе в убыток, чтобы страну похоронить. Но, опять же, страна выжила", - сказал Саргсян. По его словам, другой вопрос, если бы Горбачев, как реформатор, взялся бы разрабатывать новые технологии, которые были необходимы, устраивать новые технологические цепочки и так далее. "И даже тогда Запад не старался изолировать Советский Союз, советский рынок был очень выгодным. То есть, можно было все использовать именно на пользу стране, он же сделал все во вред. Вот в чем вся проблема", - отметил Саргсян.

https://ria.ru/20221227/evropa-1841523729.html

https://ria.ru/20221226/stalin-1841409617.html

https://ria.ru/20221222/sssr-1840415383.html

армения

ссср

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил горбачев, армения, ссср, кпсс, китай