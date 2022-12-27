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Число погибших при снежной буре в США достигло 57 - РИА Новости, 27.12.2022
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Число погибших при снежной буре в США достигло 57
Число погибших при снежной буре в США достигло 57 - РИА Новости, 27.12.2022
Число погибших при снежной буре в США достигло 57
Число жертв снежной бури в США увеличилось до 57 человек, передает телеканал NBC со ссылкой на данные местных властей. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:56
2022-12-27T11:30
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нью-йорк (город)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Число жертв снежной бури в США увеличилось до 57 человек, передает телеканал NBC со ссылкой на данные местных властей. Накануне сообщалось о гибели по меньшей мере 50 американцев в происшествиях, связанных со снегопадом. Смертельные случаи зарегистрировали в 12 штатах, в частности, в Колорадо, Иллинойсе, Канзасе, Кентукки, Мичигане, Миссури, Небраске. При этом половина жертв пришлась на запад штата Нью-Йорк. Днем ранее глава округа Эри Марк Полонкарц сообщил на брифинге, что местные власти ожидают роста числа жертв снежного бурана, который обрушился на регион. По данным телеканала, сильнейший снегопад продолжится и во вторник.
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нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), колорадо, nbc
В мире, США, Нью-Йорк (город), Колорадо, NBC
10:56 27.12.2022 (обновлено: 11:30 27.12.2022)
 
Число погибших при снежной буре в США достигло 57

NBC: число погибших при снежной буре в США выросло до 57

© AP Photo / Carolyn ThompsonПоследствия снегопада в Буффало, США
Последствия снегопада в Буффало, США - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Carolyn Thompson
Последствия снегопада в Буффало, США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Число жертв снежной бури в США увеличилось до 57 человек, передает телеканал NBC со ссылкой на данные местных властей.
Накануне сообщалось о гибели по меньшей мере 50 американцев в происшествиях, связанных со снегопадом. Смертельные случаи зарегистрировали в 12 штатах, в частности, в Колорадо, Иллинойсе, Канзасе, Кентукки, Мичигане, Миссури, Небраске. При этом половина жертв пришлась на запад штата Нью-Йорк.

"Снежная буря унесла жизни по меньшей мере 57 человек в США", — говорится в сообщении телеканала.

Днем ранее глава округа Эри Марк Полонкарц сообщил на брифинге, что местные власти ожидают роста числа жертв снежного бурана, который обрушился на регион. По данным телеканала, сильнейший снегопад продолжится и во вторник.
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