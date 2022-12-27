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Число погибших при снежной буре в США достигло 57
Число погибших при снежной буре в США достигло 57 - РИА Новости, 27.12.2022
Число погибших при снежной буре в США достигло 57
Число жертв снежной бури в США увеличилось до 57 человек, передает телеканал NBC со ссылкой на данные местных властей. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:56
2022-12-27T10:56
2022-12-27T11:30
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сша
нью-йорк (город)
колорадо
nbc
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Число жертв снежной бури в США увеличилось до 57 человек, передает телеканал NBC со ссылкой на данные местных властей. Накануне сообщалось о гибели по меньшей мере 50 американцев в происшествиях, связанных со снегопадом. Смертельные случаи зарегистрировали в 12 штатах, в частности, в Колорадо, Иллинойсе, Канзасе, Кентукки, Мичигане, Миссури, Небраске. При этом половина жертв пришлась на запад штата Нью-Йорк. Днем ранее глава округа Эри Марк Полонкарц сообщил на брифинге, что местные власти ожидают роста числа жертв снежного бурана, который обрушился на регион. По данным телеканала, сильнейший снегопад продолжится и во вторник.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, нью-йорк (город), колорадо, nbc
В мире, США, Нью-Йорк (город), Колорадо, NBC
10:56 27.12.2022 (обновлено: 11:30 27.12.2022)
Число погибших при снежной буре в США достигло 57
NBC: число погибших при снежной буре в США выросло до 57
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Число жертв снежной бури в США увеличилось до 57 человек, передает телеканал NBC
со ссылкой на данные местных властей.
Накануне сообщалось о гибели по меньшей мере 50 американцев в происшествиях, связанных со снегопадом. Смертельные случаи зарегистрировали в 12 штатах, в частности, в Колорадо, Иллинойсе, Канзасе, Кентукки, Мичигане, Миссури, Небраске. При этом половина жертв пришлась на запад штата Нью-Йорк.
"Снежная буря унесла жизни по меньшей мере 57 человек в США", — говорится в сообщении телеканала.
Днем ранее глава округа Эри Марк Полонкарц сообщил на брифинге, что местные власти ожидают роста числа жертв снежного бурана, который обрушился на регион. По данным телеканала, сильнейший снегопад продолжится и во вторник.