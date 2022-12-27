https://ria.ru/20221227/ssha-1841579254.html

Число погибших при снежной буре в США достигло 57

Число погибших при снежной буре в США достигло 57 - РИА Новости, 27.12.2022

Число погибших при снежной буре в США достигло 57

Число жертв снежной бури в США увеличилось до 57 человек, передает телеканал NBC со ссылкой на данные местных властей. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:56

2022-12-27T10:56

2022-12-27T11:30

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нью-йорк (город)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Число жертв снежной бури в США увеличилось до 57 человек, передает телеканал NBC со ссылкой на данные местных властей. Накануне сообщалось о гибели по меньшей мере 50 американцев в происшествиях, связанных со снегопадом. Смертельные случаи зарегистрировали в 12 штатах, в частности, в Колорадо, Иллинойсе, Канзасе, Кентукки, Мичигане, Миссури, Небраске. При этом половина жертв пришлась на запад штата Нью-Йорк. Днем ранее глава округа Эри Марк Полонкарц сообщил на брифинге, что местные власти ожидают роста числа жертв снежного бурана, который обрушился на регион. По данным телеканала, сильнейший снегопад продолжится и во вторник.

https://ria.ru/20221227/ssha-1841545335.html

сша

нью-йорк (город)

колорадо

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, сша, нью-йорк (город), колорадо, nbc