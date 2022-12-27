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СМИ: в США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури - РИА Новости, 27.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221227/ssha-1841540213.html
СМИ: в США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури
СМИ: в США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури - РИА Новости, 27.12.2022
СМИ: в США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури
Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури, сообщает Washington Post. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T00:50
2022-12-27T10:30
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури, сообщает Washington Post. "Порядка 5 тысяч рейсов были отменены в понедельник из-за погоды", - сообщает издание. По его же данным, порядка 14 тысяч рейсов задерживаются. По меньшей мере 50 человек, как сообщалось, ранее погибли в США в инцидентах, связанных со снежной бурей. Смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. При этом половина смертей пришлась на происшествия на западе штата Нью-Йорк.
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в мире, сша, колорадо, новости - туризм
В мире, США, Колорадо, Туризм, Новости - Туризм
00:50 27.12.2022 (обновлено: 10:30 27.12.2022)
 
СМИ: в США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури

Washington Post: в США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури

© AP Photo / Carolyn ThompsonПоследствия снегопада в США
Последствия снегопада в США - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Carolyn Thompson
Последствия снегопада в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури, сообщает Washington Post.
"Порядка 5 тысяч рейсов были отменены в понедельник из-за погоды", - сообщает издание.
По его же данным, порядка 14 тысяч рейсов задерживаются.
По меньшей мере 50 человек, как сообщалось, ранее погибли в США в инцидентах, связанных со снежной бурей. Смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. При этом половина смертей пришлась на происшествия на западе штата Нью-Йорк.
Последствия снегопада в западной части Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 16:50
Число жертв зимней бури в США достигло 50 человек
 
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