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СМИ: в США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури
СМИ: в США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури - РИА Новости, 27.12.2022
СМИ: в США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури
Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури, сообщает Washington Post. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T00:50
2022-12-27T00:50
2022-12-27T10:30
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури, сообщает Washington Post. "Порядка 5 тысяч рейсов были отменены в понедельник из-за погоды", - сообщает издание. По его же данным, порядка 14 тысяч рейсов задерживаются. По меньшей мере 50 человек, как сообщалось, ранее погибли в США в инцидентах, связанных со снежной бурей. Смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. При этом половина смертей пришлась на происшествия на западе штата Нью-Йорк.
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в мире, сша, колорадо, новости - туризм
В мире, США, Колорадо, Туризм, Новости - Туризм
00:50 27.12.2022 (обновлено: 10:30 27.12.2022)
СМИ: в США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури
Washington Post: в США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури