https://ria.ru/20221227/spg-1841610821.html

Оман будет поставлять Японии более двух миллионов тонн газа в год

Оман будет поставлять Японии более двух миллионов тонн газа в год - РИА Новости, 27.12.2022

Оман будет поставлять Японии более двух миллионов тонн газа в год

Государственная компания по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) Омана во вторник подписала соглашения с тремя японскими компаниями о начале поставок СПГ... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:22

2022-12-27T12:22

2022-12-27T12:22

экономика

япония

оман

природный газ

сжиженный природный газ

спг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155188/99/1551889975_217:438:3077:2047_1920x0_80_0_0_b27e18c3ded0ba82fc60a6159b4223ae.jpg

ДОХА, 27 дек - РИА Новости. Государственная компания по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) Омана во вторник подписала соглашения с тремя японскими компаниями о начале поставок СПГ в Японию с 2025 года, сообщило Оманское агентство новостей ONA. Кроме того, по информации агентства, представители Японии и Омана на встрече в Маскате продлили действие договорённости о сотрудничестве в нефтяной и газовой сфере, а также в области "чистой" энергетики, договорившись о сотрудничестве в области использования водорода, аммиачного топлива и производства метана. Ранее Япония подписала соглашения с Саудовской Аравией о производстве водорода.

https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html

япония

оман

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, япония, оман, природный газ, сжиженный природный газ, спг, в мире