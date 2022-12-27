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Оман будет поставлять Японии более двух миллионов тонн газа в год
Оман будет поставлять Японии более двух миллионов тонн газа в год - РИА Новости, 27.12.2022
Оман будет поставлять Японии более двух миллионов тонн газа в год
Государственная компания по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) Омана во вторник подписала соглашения с тремя японскими компаниями о начале поставок СПГ... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:22
2022-12-27T12:22
2022-12-27T12:22
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оман
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сжиженный природный газ
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ДОХА, 27 дек - РИА Новости. Государственная компания по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) Омана во вторник подписала соглашения с тремя японскими компаниями о начале поставок СПГ в Японию с 2025 года, сообщило Оманское агентство новостей ONA. Кроме того, по информации агентства, представители Японии и Омана на встрече в Маскате продлили действие договорённости о сотрудничестве в нефтяной и газовой сфере, а также в области "чистой" энергетики, договорившись о сотрудничестве в области использования водорода, аммиачного топлива и производства метана. Ранее Япония подписала соглашения с Саудовской Аравией о производстве водорода.
https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, япония, оман, природный газ, сжиженный природный газ, спг, в мире
Экономика, Япония, Оман, Природный газ, сжиженный природный газ, СПГ, В мире
Оман будет поставлять Японии более двух миллионов тонн газа в год
ONA: Оман с 2025 года начнет поставлять Японии около 2,35 миллиона тонн СПГ в год