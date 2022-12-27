https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841715121.html

Глава СПЧ заявил, что осужденных не принуждают участвовать в спецоперации

Глава СПЧ заявил, что осужденных не принуждают участвовать в спецоперации - РИА Новости, 27.12.2022

Глава СПЧ заявил, что осужденных не принуждают участвовать в спецоперации

Нет ни одного сигнала по принуждению осужденных к участию в спецоперации, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:03

2022-12-27T17:03

2022-12-27T17:03

специальная военная операция на украине

валерий фадеев

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нет ни одного сигнала по принуждению осужденных к участию в спецоперации, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "По принуждению - ни одного сигнала, что кого-то в колониях принуждают брать в руки автомат, они идут добровольно", - сказал глава СПЧ журналистам.

https://ria.ru/20221227/svo-1841704160.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

валерий фадеев, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество