Рейтинг@Mail.ru
Глава СПЧ заявил, что осужденных не принуждают участвовать в спецоперации - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841715121.html
Глава СПЧ заявил, что осужденных не принуждают участвовать в спецоперации
Глава СПЧ заявил, что осужденных не принуждают участвовать в спецоперации - РИА Новости, 27.12.2022
Глава СПЧ заявил, что осужденных не принуждают участвовать в спецоперации
Нет ни одного сигнала по принуждению осужденных к участию в спецоперации, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:03
2022-12-27T17:03
специальная военная операция на украине
валерий фадеев
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783660711_0:20:3239:1841_1920x0_80_0_0_d5820fd5886976648f343a50a9718526.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нет ни одного сигнала по принуждению осужденных к участию в спецоперации, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "По принуждению - ни одного сигнала, что кого-то в колониях принуждают брать в руки автомат, они идут добровольно", - сказал глава СПЧ журналистам.
https://ria.ru/20221227/svo-1841704160.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783660711_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_4b4b913cadcde825054aebe2e238db69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий фадеев, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество
Специальная военная операция на Украине, Валерий Фадеев, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Общество
17:03 27.12.2022
 
Глава СПЧ заявил, что осужденных не принуждают участвовать в спецоперации

Глава СПЧ Фадеев: нет ни одного сигнала по принуждению осужденных к участию в спецоперации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нет ни одного сигнала по принуждению осужденных к участию в спецоперации, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"По принуждению - ни одного сигнала, что кого-то в колониях принуждают брать в руки автомат, они идут добровольно", - сказал глава СПЧ журналистам.
Мишустин: правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 16:27Специальная военная операция на Украине
Правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию
 
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ФадеевРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала