https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841715121.html
Глава СПЧ заявил, что осужденных не принуждают участвовать в спецоперации
Глава СПЧ заявил, что осужденных не принуждают участвовать в спецоперации - РИА Новости, 27.12.2022
Глава СПЧ заявил, что осужденных не принуждают участвовать в спецоперации
Нет ни одного сигнала по принуждению осужденных к участию в спецоперации, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:03
2022-12-27T17:03
2022-12-27T17:03
специальная военная операция на украине
валерий фадеев
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нет ни одного сигнала по принуждению осужденных к участию в спецоперации, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "По принуждению - ни одного сигнала, что кого-то в колониях принуждают брать в руки автомат, они идут добровольно", - сказал глава СПЧ журналистам.
https://ria.ru/20221227/svo-1841704160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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валерий фадеев, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество
Специальная военная операция на Украине, Валерий Фадеев, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Общество
Глава СПЧ заявил, что осужденных не принуждают участвовать в спецоперации
Глава СПЧ Фадеев: нет ни одного сигнала по принуждению осужденных к участию в спецоперации