https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841686978.html

Спецоперация приобрела для России народный характер, заявили в Донецке

Спецоперация приобрела для России народный характер, заявили в Донецке - РИА Новости, 27.12.2022

Спецоперация приобрела для России народный характер, заявили в Донецке

Специальная военная операция приобрела народный характер для россиян, которые активно жертвуют средства на необходимое оборудование, заявил РИА Новости советник РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:33

2022-12-27T15:33

2022-12-27T15:33

специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Специальная военная операция приобрела народный характер для россиян, которые активно жертвуют средства на необходимое оборудование, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Каждый приближает победу как может. Точно так же, как в Великую Отечественную войну", - сказал Гагин. По его словам, большинство россиян так или иначе принимают участие в СВО - будь это волонтеры, помощники, строители или врачи. "От участия каждого из нас зависит и ход операции, и приближение победы. Например, не секрет, что более двух третей дронов, которые участвуют в спецоперации, поставлены на народные деньги", - отметил собеседник агентства. Ранее бойцы Народной милиции ДНР отмечали количественное превосходство российских БПЛА на некоторых участках фронта в зоне СВО.

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр