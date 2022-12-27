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Спецоперация приобрела для России народный характер, заявили в Донецке - РИА Новости, 27.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Спецоперация приобрела для России народный характер, заявили в Донецке
Спецоперация приобрела для России народный характер, заявили в Донецке - РИА Новости, 27.12.2022
Спецоперация приобрела для России народный характер, заявили в Донецке
Специальная военная операция приобрела народный характер для россиян, которые активно жертвуют средства на необходимое оборудование, заявил РИА Новости советник РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:33
2022-12-27T15:33
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Специальная военная операция приобрела народный характер для россиян, которые активно жертвуют средства на необходимое оборудование, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Каждый приближает победу как может. Точно так же, как в Великую Отечественную войну", - сказал Гагин. По его словам, большинство россиян так или иначе принимают участие в СВО - будь это волонтеры, помощники, строители или врачи. "От участия каждого из нас зависит и ход операции, и приближение победы. Например, не секрет, что более двух третей дронов, которые участвуют в спецоперации, поставлены на народные деньги", - отметил собеседник агентства. Ранее бойцы Народной милиции ДНР отмечали количественное превосходство российских БПЛА на некоторых участках фронта в зоне СВО.
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общество, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:33 27.12.2022
 
Спецоперация приобрела для России народный характер, заявили в Донецке

Советник Пушилина Гагин заявил, что спецоперация приобрела для России народный характер

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкАвтомобиль "Нива", переданный Общероссийским народным фронтом Народной милиции ЛНР
Автомобиль Нива, переданный Общероссийским народным фронтом Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Автомобиль "Нива", переданный Общероссийским народным фронтом Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Специальная военная операция приобрела народный характер для россиян, которые активно жертвуют средства на необходимое оборудование, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Каждый приближает победу как может. Точно так же, как в Великую Отечественную войну", - сказал Гагин. По его словам, большинство россиян так или иначе принимают участие в СВО - будь это волонтеры, помощники, строители или врачи.
"От участия каждого из нас зависит и ход операции, и приближение победы. Например, не секрет, что более двух третей дронов, которые участвуют в спецоперации, поставлены на народные деньги", - отметил собеседник агентства.
Ранее бойцы Народной милиции ДНР отмечали количественное превосходство российских БПЛА на некоторых участках фронта в зоне СВО.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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