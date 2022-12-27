https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841668496.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.12.2022

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военных 79-й десантно-штурмовой бригады, а также 10 единиц техники, сообщили во вторник в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:48

2022-12-27T14:48

2022-12-27T14:58

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военных 79-й десантно-штурмовой бригады, а также 10 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)