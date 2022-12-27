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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.12.2022
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военных 79-й десантно-штурмовой бригады, а также 10 единиц техники, сообщили во вторник в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:48
2022-12-27T14:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военных 79-й десантно-штурмовой бригады, а также 10 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:48 27.12.2022 (обновлено: 14:58 27.12.2022)
 
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожено до 60 украинских военных и три БМП

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО
Работа САУ 2СЗ Акация в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военных 79-й десантно-штурмовой бригады, а также 10 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей", - сообщили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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