https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841668496.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.12.2022
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военных 79-й десантно-штурмовой бригады, а также 10 единиц техники, сообщили во вторник в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:48
2022-12-27T14:48
2022-12-27T14:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579996_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_473a57e430c907f8f2fddf4614a88689.jpg
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военных 79-й десантно-штурмовой бригады, а также 10 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579996_390:122:2958:2048_1920x0_80_0_0_351dc195bf7e7f8d2d07b0273a7e2f1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:48 27.12.2022 (обновлено: 14:58 27.12.2022)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожено до 60 украинских военных и три БМП