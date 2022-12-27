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Эсеры предложили обязать сотовых операторов блокировать спам-звонки
Эсеры предложили обязать сотовых операторов блокировать спам-звонки - РИА Новости, 27.12.2022
Эсеры предложили обязать сотовых операторов блокировать спам-звонки
"Справедливая Россия — За правду" предлагает обязать сотовых операторов блокировать спам-звонки, соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:10
2022-12-27T15:10
2022-12-27T15:10
общество
технологии
сергей миронов
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госдума рф
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" предлагает обязать сотовых операторов блокировать спам-звонки, соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергея Миронова. Кроме того, как отметил Миронов рассылка голосовых сообщений негативно воспринимается населением. "Хорошо известно, что несанкционированная абонентами рассылка голосовых сообщений по сетям стационарной телефонной и сотовой связи носит массовый характер и негативно воспринимается населением", – приводит слова Миронова его пресс-служба. Миронов добавил, что в настоящее время существует упрощенный механизм блокировки телефонного спама, но он используется только для СМС-сообщений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, сергей миронов, геннадий семигин, госдума рф
Общество, Технологии, Сергей Миронов, Геннадий Семигин, Госдума РФ
Эсеры предложили обязать сотовых операторов блокировать спам-звонки
Миронов внес в Госдуму проект, обязывающий сотовых операторов блокировать спам-звонки
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" предлагает обязать сотовых операторов блокировать спам-звонки, соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергея Миронова.
"Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов внёс на рассмотрение Государственной Думы законопроект, направленный на борьбу с телефонным спамом. Соавтором законопроекта выступил первый заместитель руководителя думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Геннадий Семигин
", — говорится в сообщении.
Кроме того, как отметил Миронов
рассылка голосовых сообщений негативно воспринимается населением.
"Хорошо известно, что несанкционированная абонентами рассылка голосовых сообщений по сетям стационарной телефонной и сотовой связи носит массовый характер и негативно воспринимается населением", – приводит слова Миронова его пресс-служба.
Миронов добавил, что в настоящее время существует упрощенный механизм блокировки телефонного спама, но он используется только для СМС-сообщений.