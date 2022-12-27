https://ria.ru/20221227/spam-zvonki-1841678784.html

Эсеры предложили обязать сотовых операторов блокировать спам-звонки

Эсеры предложили обязать сотовых операторов блокировать спам-звонки - РИА Новости, 27.12.2022

Эсеры предложили обязать сотовых операторов блокировать спам-звонки

"Справедливая Россия — За правду" предлагает обязать сотовых операторов блокировать спам-звонки, соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:10

2022-12-27T15:10

2022-12-27T15:10

общество

технологии

сергей миронов

геннадий семигин

госдума рф

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" предлагает обязать сотовых операторов блокировать спам-звонки, соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергея Миронова. Кроме того, как отметил Миронов рассылка голосовых сообщений негативно воспринимается населением. "Хорошо известно, что несанкционированная абонентами рассылка голосовых сообщений по сетям стационарной телефонной и сотовой связи носит массовый характер и негативно воспринимается населением", – приводит слова Миронова его пресс-служба. Миронов добавил, что в настоящее время существует упрощенный механизм блокировки телефонного спама, но он используется только для СМС-сообщений.

https://ria.ru/20221215/spam-1838868785.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, сергей миронов, геннадий семигин, госдума рф