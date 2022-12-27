"Роскосмос" примет решение по "Союзу МС-22" в январе
"Роскосмос" провел совещание по дальнейшему полету "Союза МС-22", решение примет в январе
© NASA TVМанипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22"
© NASA TV
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Роскосмос" провел совещание по дальнейшему полету и возможному возвращению с Международной космической станции корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, решение будет принято в январе, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"В январе 2023 года на основе выводов рабочих групп комиссия будет принимать организационные решения по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа российского сегмента МКС, а также по возможному изменению программы полета станции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совещание, на котором обсудили ситуацию с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" на МКС, прошло в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш, входит в "Роскосмос")
"Были заслушаны выводы двух рабочих групп, сформированных для выяснения причин нештатной ситуации, анализа технического состояния корабля и выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. Установлено, что пробой радиатора системы терморегулирования корабля произошел из-за внешнего механического повреждения", - рассказали в "Роскосмосе".
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Из-за нее был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Причина разгерметизации еще не ясна, но это может быть попадание микрометеорита или космического мусора.
Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22". Температура в корабле повышалась, но затем ее удалось стабилизировать, опасности для экипажа нет.
Резервный корабль "Союз МС-23" сейчас находится на Байконуре и может быть готов к полету к 19 февраля, то есть раньше 16 марта, когда он по плану должен отправиться к МКС. В госкорпорации надеются, что его задействовать не придется, а экипаж "Союза МС-22" штатно вернется на Землю на своем корабле во второй половине марта.
Из-за неопределенности с судьбой "Союзов" МС-22 и МС-23, неясно, состоится ли в 2023 году перекрестный полет российского корабля и если состоится, то когда. В 2022 году на МКС на "Союзе МС-22" прибыл астронавт США Фрэнк Рубио, а на американском Crew Dragon - россиянка Анна Кикина. Полет еще одного американского корабля планируется в феврале. Также соглашение о перекрестных полетах предусматривает по одному полету российского и американского кораблей в 2024 году.