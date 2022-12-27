https://ria.ru/20221227/soyuz-1841694691.html

"Роскосмос" примет решение по "Союзу МС-22" в январе

"Роскосмос" примет решение по "Союзу МС-22" в январе - РИА Новости, 27.12.2022

"Роскосмос" примет решение по "Союзу МС-22" в январе

"Роскосмос" провел совещание по дальнейшему полету и возможному возвращению с Международной космической станции корабля "Союз МС-22" с неисправной системой... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:57

2022-12-27T15:57

2022-12-27T15:57

наука

космос - риа наука

анна кикина

байконур (город)

земля

сша

роскосмос

цниимаш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838813876_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_1d5d7bfd608cfa905d26424b9e62c28a.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Роскосмос" провел совещание по дальнейшему полету и возможному возвращению с Международной космической станции корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, решение будет принято в январе, сообщила пресс-служба госкорпорации. Отмечается, что совещание, на котором обсудили ситуацию с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" на МКС, прошло в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш, входит в "Роскосмос") "Были заслушаны выводы двух рабочих групп, сформированных для выяснения причин нештатной ситуации, анализа технического состояния корабля и выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. Установлено, что пробой радиатора системы терморегулирования корабля произошел из-за внешнего механического повреждения", - рассказали в "Роскосмосе". Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Из-за нее был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Причина разгерметизации еще не ясна, но это может быть попадание микрометеорита или космического мусора. Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22". Температура в корабле повышалась, но затем ее удалось стабилизировать, опасности для экипажа нет. Резервный корабль "Союз МС-23" сейчас находится на Байконуре и может быть готов к полету к 19 февраля, то есть раньше 16 марта, когда он по плану должен отправиться к МКС. В госкорпорации надеются, что его задействовать не придется, а экипаж "Союза МС-22" штатно вернется на Землю на своем корабле во второй половине марта. Из-за неопределенности с судьбой "Союзов" МС-22 и МС-23, неясно, состоится ли в 2023 году перекрестный полет российского корабля и если состоится, то когда. В 2022 году на МКС на "Союзе МС-22" прибыл астронавт США Фрэнк Рубио, а на американском Crew Dragon - россиянка Анна Кикина. Полет еще одного американского корабля планируется в феврале. Также соглашение о перекрестных полетах предусматривает по одному полету российского и американского кораблей в 2024 году.

https://ria.ru/20221226/utechka-1841491530.html

https://ria.ru/20221221/mks-1840177289.html

байконур (город)

земля

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, анна кикина, байконур (город), земля, сша, роскосмос, цниимаш, международная космическая станция (мкс), dragon spacex