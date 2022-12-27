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Шойгу провел итоговое селекторное совещание Минобороны
Шойгу провел итоговое селекторное совещание Минобороны - РИА Новости, 27.12.2022
Шойгу провел итоговое селекторное совещание Минобороны
говорится в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:03
2022-12-27T13:03
2022-12-27T14:04
безопасность
сергей шойгу
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил, говорится в Telegram-канале Минобороны.На заседании в Национальном центре управления обороной России глава военного ведомства заслушал доклады об итогах деятельности российской армии в 2022 году. Ему отчитались о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.Шойгу подчеркнул, что в следующем году министерство продолжит поступательно развивать ВС России и повышать их боевые возможности в соответствии с поручениями Владимира Путина.Кроме того, министр поздравил спасателей с их профессиональным праздником.Утром во вторник глава Минобороны возложил цветы к монументу сотрудникам МЧС в Москве и принял участие в церемонии открытия памятника Герою России Евгению Зиничеву.
https://ria.ru/20221226/shoygu-1841487024.html
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безопасность, сергей шойгу, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
13:03 27.12.2022 (обновлено: 14:04 27.12.2022)
Шойгу провел итоговое селекторное совещание Минобороны
Шойгу провел итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил