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Шойгу провел итоговое селекторное совещание Минобороны

Шойгу провел итоговое селекторное совещание Минобороны - РИА Новости, 27.12.2022

Шойгу провел итоговое селекторное совещание Минобороны

говорится в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:03

2022-12-27T13:03

2022-12-27T14:04

безопасность

сергей шойгу

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил, говорится в Telegram-канале Минобороны.На заседании в Национальном центре управления обороной России глава военного ведомства заслушал доклады об итогах деятельности российской армии в 2022 году. Ему отчитались о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.Шойгу подчеркнул, что в следующем году министерство продолжит поступательно развивать ВС России и повышать их боевые возможности в соответствии с поручениями Владимира Путина.Кроме того, министр поздравил спасателей с их профессиональным праздником.Утром во вторник глава Минобороны возложил цветы к монументу сотрудникам МЧС в Москве и принял участие в церемонии открытия памятника Герою России Евгению Зиничеву.

https://ria.ru/20221226/shoygu-1841487024.html

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безопасность, сергей шойгу, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва