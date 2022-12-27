https://ria.ru/20221227/sochi-1841650879.html

В Сочи предупредили о непогоде в ближайшие сутки

В Сочи предупредили о непогоде в ближайшие сутки - РИА Новости, 27.12.2022

В Сочи предупредили о непогоде в ближайшие сутки

Ливни с грозами и ветром прогнозируются в Сочи 28 декабря, в предгорье возможен мокрый снег, силы городских служб были мобилизованы на случай непогоды, сообщили РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:14

2022-12-27T15:14

2022-12-27T15:15

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СОЧИ, 27 дек – РИА Новости. Ливни с грозами и ветром прогнозируются в Сочи 28 декабря, в предгорье возможен мокрый снег, силы городских служб были мобилизованы на случай непогоды, сообщили в пресс-службе администрации курорта. "Утром и днем 28 декабря 2022 года синоптики прогнозируют местами на территории Сочи сильный дождь, возможна гроза", – говорится в пресс-релизе. В предгорной зоне ожидается ливень, к вечеру переходящий в дождь со снегом. В течение суток 28 декабря будет усиление юго-восточного ветра с переходом днем на северо-западный. Его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Как добавили в сочинской мэрии, коммунальные службы были переведены в усиленный режим работы. Власти города не рекомендуют жителям и туристам оставлять машины под рекламными конструкциями, деревьями. На время дождей лучше отказаться от отдыха у воды, предупредили в пресс-службе администрации.

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, сочи, краснодарский край