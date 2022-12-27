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В Сочи предупредили о непогоде в ближайшие сутки - РИА Новости, 27.12.2022
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Туризм
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В Сочи предупредили о непогоде в ближайшие сутки
В Сочи предупредили о непогоде в ближайшие сутки - РИА Новости, 27.12.2022
В Сочи предупредили о непогоде в ближайшие сутки
Ливни с грозами и ветром прогнозируются в Сочи 28 декабря, в предгорье возможен мокрый снег, силы городских служб были мобилизованы на случай непогоды, сообщили РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:14
2022-12-27T15:15
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СОЧИ, 27 дек – РИА Новости. Ливни с грозами и ветром прогнозируются в Сочи 28 декабря, в предгорье возможен мокрый снег, силы городских служб были мобилизованы на случай непогоды, сообщили в пресс-службе администрации курорта. "Утром и днем 28 декабря 2022 года синоптики прогнозируют местами на территории Сочи сильный дождь, возможна гроза", – говорится в пресс-релизе. В предгорной зоне ожидается ливень, к вечеру переходящий в дождь со снегом. В течение суток 28 декабря будет усиление юго-восточного ветра с переходом днем на северо-западный. Его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Как добавили в сочинской мэрии, коммунальные службы были переведены в усиленный режим работы. Власти города не рекомендуют жителям и туристам оставлять машины под рекламными конструкциями, деревьями. На время дождей лучше отказаться от отдыха у воды, предупредили в пресс-службе администрации.
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новости - туризм, туристы, туризм, сочи, краснодарский край
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Сочи, Краснодарский край
15:14 27.12.2022 (обновлено: 15:15 27.12.2022)
 
В Сочи предупредили о непогоде в ближайшие сутки

Сильные дожди, ветер и мокрый снег прогнозируются на территории Сочи в ближайшие сутки

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкМужчина гуляет по центральному пляжу в Сочи
Мужчина гуляет по центральному пляжу в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 27 дек – РИА Новости. Ливни с грозами и ветром прогнозируются в Сочи 28 декабря, в предгорье возможен мокрый снег, силы городских служб были мобилизованы на случай непогоды, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
"Утром и днем 28 декабря 2022 года синоптики прогнозируют местами на территории Сочи сильный дождь, возможна гроза", – говорится в пресс-релизе. В предгорной зоне ожидается ливень, к вечеру переходящий в дождь со снегом. В течение суток 28 декабря будет усиление юго-восточного ветра с переходом днем на северо-западный. Его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.
Как добавили в сочинской мэрии, коммунальные службы были переведены в усиленный режим работы. Власти города не рекомендуют жителям и туристам оставлять машины под рекламными конструкциями, деревьями. На время дождей лучше отказаться от отдыха у воды, предупредили в пресс-службе администрации.
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