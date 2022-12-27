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В Сирии полицейский погиб при нападении боевиков - РИА Новости, 27.12.2022
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В Сирии полицейский погиб при нападении боевиков
В Сирии полицейский погиб при нападении боевиков - РИА Новости, 27.12.2022
В Сирии полицейский погиб при нападении боевиков
Полицейский погиб, еще двое пострадали в результате нападения боевиков в сирийской провинции Дераа, сообщила во вторник радиостанция Sham FM. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:28
2022-12-27T17:41
в мире
сирия
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КАИР, 27 дек - РИА Новости. Полицейский погиб, еще двое пострадали в результате нападения боевиков в сирийской провинции Дераа, сообщила во вторник радиостанция Sham FM."Попав в устроенную боевиками засаду, погиб полицейский, пострадали еще двое", - передает радио.По его данным, нападение произошло на трассе, ведущей в деревню Джиза на востоке провинции Дераа, целью боевиков был глава местной администрации.
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сирия
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в мире, сирия
В мире, Сирия
17:28 27.12.2022 (обновлено: 17:41 27.12.2022)
 
В Сирии полицейский погиб при нападении боевиков

В сирийской провинции Дераа погиб полицейский, двое пострадали при нападении боевиков

© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийский военный
Сирийский военный - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийский военный. Архивное фото
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КАИР, 27 дек - РИА Новости. Полицейский погиб, еще двое пострадали в результате нападения боевиков в сирийской провинции Дераа, сообщила во вторник радиостанция Sham FM.
"Попав в устроенную боевиками засаду, погиб полицейский, пострадали еще двое", - передает радио.
По его данным, нападение произошло на трассе, ведущей в деревню Джиза на востоке провинции Дераа, целью боевиков был глава местной администрации.
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