https://ria.ru/20221227/siriya-1841724444.html
В Сирии полицейский погиб при нападении боевиков
В Сирии полицейский погиб при нападении боевиков - РИА Новости, 27.12.2022
В Сирии полицейский погиб при нападении боевиков
Полицейский погиб, еще двое пострадали в результате нападения боевиков в сирийской провинции Дераа, сообщила во вторник радиостанция Sham FM. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:28
2022-12-27T17:28
2022-12-27T17:41
в мире
сирия
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КАИР, 27 дек - РИА Новости. Полицейский погиб, еще двое пострадали в результате нападения боевиков в сирийской провинции Дераа, сообщила во вторник радиостанция Sham FM."Попав в устроенную боевиками засаду, погиб полицейский, пострадали еще двое", - передает радио.По его данным, нападение произошло на трассе, ведущей в деревню Джиза на востоке провинции Дераа, целью боевиков был глава местной администрации.
https://ria.ru/20221227/rosaviatsiya-1841713760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия
17:28 27.12.2022 (обновлено: 17:41 27.12.2022)
В Сирии полицейский погиб при нападении боевиков
В сирийской провинции Дераа погиб полицейский, двое пострадали при нападении боевиков