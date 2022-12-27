https://ria.ru/20221227/siriya-1841724444.html

В Сирии полицейский погиб при нападении боевиков

В Сирии полицейский погиб при нападении боевиков - РИА Новости, 27.12.2022

В Сирии полицейский погиб при нападении боевиков

Полицейский погиб, еще двое пострадали в результате нападения боевиков в сирийской провинции Дераа, сообщила во вторник радиостанция Sham FM. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:28

2022-12-27T17:28

2022-12-27T17:41

в мире

сирия

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КАИР, 27 дек - РИА Новости. Полицейский погиб, еще двое пострадали в результате нападения боевиков в сирийской провинции Дераа, сообщила во вторник радиостанция Sham FM."Попав в устроенную боевиками засаду, погиб полицейский, пострадали еще двое", - передает радио.По его данным, нападение произошло на трассе, ведущей в деревню Джиза на востоке провинции Дераа, целью боевиков был глава местной администрации.

https://ria.ru/20221227/rosaviatsiya-1841713760.html

сирия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия