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В Липецкой области капитально отремонтировали школу на 500 мест - РИА Новости, 27.12.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221227/shkola-1841747141.html
В Липецкой области капитально отремонтировали школу на 500 мест
В Липецкой области капитально отремонтировали школу на 500 мест - РИА Новости, 27.12.2022
В Липецкой области капитально отремонтировали школу на 500 мест
В райцентре Становое Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация школьных систем образования" капитально отремонтирована школа на 500 мест,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:40
2022-12-27T18:40
липецкая область
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 27 дек – РИА Новости. В райцентре Становое Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация школьных систем образования" капитально отремонтирована школа на 500 мест, стоимость работ составила 200 миллионов рублей, выделенных из федерального, регионального и муниципального бюджетов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что основная часть средств направлена на ремонтные работы, остальная – на закупку мебели и необходимого оборудования для кабинетов физики и химии, обеспечение антитеррористической безопасности школьников, закупку учебников и повышение квалификации учителей. Обновились пищеблок, спортзал, фонд библиотеки. Качество ремонтных работ контролировали родители.Артамонов отметил, что, помимо кабинетов, в школе оборудованы дополнительные пространства для развития - "Точка роста", "IT-bit", "Цифровая образовательная среда", а также благоустроена пришкольная территория, хотя в проекте это не было запланировано. По словам главы региона, на обустройство территории было дополнительно выделено семь миллионов рублей."Родители учеников этой школы очень активные, принимали участие в разработке дизайна для внутренней отделки, помогали выбирать оборудование и мебель. Они обратились ко мне с просьбой обустроить территорию вокруг школы. Разумеется, мы не могли оставить без внимания эту просьбу. Надеюсь, и дети, и взрослые будут довольны ремонтом школы и благоустройством территории", – сказал Артамонов.
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липецкая область
Липецкая область, Липецкая область
18:40 27.12.2022
 

В Липецкой области капитально отремонтировали школу на 500 мест

© Официальный сайт Правительства Липецкой областиВ райцентре Становое Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация школьных систем образования" капитально отремонтирована школа на 500 мест
В райцентре Становое Липецкой области в рамках федерального проекта Модернизация школьных систем образования капитально отремонтирована школа на 500 мест
© Официальный сайт Правительства Липецкой области
В райцентре Становое Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация школьных систем образования" капитально отремонтирована школа на 500 мест
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 27 дек – РИА Новости. В райцентре Становое Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация школьных систем образования" капитально отремонтирована школа на 500 мест, стоимость работ составила 200 миллионов рублей, выделенных из федерального, регионального и муниципального бюджетов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что основная часть средств направлена на ремонтные работы, остальная – на закупку мебели и необходимого оборудования для кабинетов физики и химии, обеспечение антитеррористической безопасности школьников, закупку учебников и повышение квалификации учителей. Обновились пищеблок, спортзал, фонд библиотеки. Качество ремонтных работ контролировали родители.
© Официальный сайт Правительства Липецкой областиВ райцентре Становое Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация школьных систем образования" капитально отремонтирована школа на 500 мест
В райцентре Становое Липецкой области в рамках федерального проекта Модернизация школьных систем образования капитально отремонтирована школа на 500 мест
© Официальный сайт Правительства Липецкой области
В райцентре Становое Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация школьных систем образования" капитально отремонтирована школа на 500 мест
Артамонов отметил, что, помимо кабинетов, в школе оборудованы дополнительные пространства для развития - "Точка роста", "IT-bit", "Цифровая образовательная среда", а также благоустроена пришкольная территория, хотя в проекте это не было запланировано. По словам главы региона, на обустройство территории было дополнительно выделено семь миллионов рублей.
"Родители учеников этой школы очень активные, принимали участие в разработке дизайна для внутренней отделки, помогали выбирать оборудование и мебель. Они обратились ко мне с просьбой обустроить территорию вокруг школы. Разумеется, мы не могли оставить без внимания эту просьбу. Надеюсь, и дети, и взрослые будут довольны ремонтом школы и благоустройством территории", – сказал Артамонов.
Стройка - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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