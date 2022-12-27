https://ria.ru/20221227/shkola-1841747141.html

В Липецкой области капитально отремонтировали школу на 500 мест

В Липецкой области капитально отремонтировали школу на 500 мест - РИА Новости, 27.12.2022

В Липецкой области капитально отремонтировали школу на 500 мест

В райцентре Становое Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация школьных систем образования" капитально отремонтирована школа на 500 мест,... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:40

2022-12-27T18:40

2022-12-27T18:40

липецкая область

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 27 дек – РИА Новости. В райцентре Становое Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация школьных систем образования" капитально отремонтирована школа на 500 мест, стоимость работ составила 200 миллионов рублей, выделенных из федерального, регионального и муниципального бюджетов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что основная часть средств направлена на ремонтные работы, остальная – на закупку мебели и необходимого оборудования для кабинетов физики и химии, обеспечение антитеррористической безопасности школьников, закупку учебников и повышение квалификации учителей. Обновились пищеблок, спортзал, фонд библиотеки. Качество ремонтных работ контролировали родители.Артамонов отметил, что, помимо кабинетов, в школе оборудованы дополнительные пространства для развития - "Точка роста", "IT-bit", "Цифровая образовательная среда", а также благоустроена пришкольная территория, хотя в проекте это не было запланировано. По словам главы региона, на обустройство территории было дополнительно выделено семь миллионов рублей."Родители учеников этой школы очень активные, принимали участие в разработке дизайна для внутренней отделки, помогали выбирать оборудование и мебель. Они обратились ко мне с просьбой обустроить территорию вокруг школы. Разумеется, мы не могли оставить без внимания эту просьбу. Надеюсь, и дети, и взрослые будут довольны ремонтом школы и благоустройством территории", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221021/lipetsk-1825682263.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область