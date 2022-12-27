21:15 27.12.2022 (обновлено: 23:22 27.12.2022)
В России вырастет минимальная розничная цена на игристое вино с 2023 года
В России вырастет минимальная розничная цена на игристое вино до 239 рублей с 2023 года
Шампанское. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С 2023 года в России вырастет минимальная розничная цена на игристое вино, следует из приказа Минфина, опубликованного на портале правовой информации.
"Установить: <...> цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина, в размере 239 рублей за 0,75 литра готовой продукции", — говорится документе.
Минимальная стоимость бутылки игристого вина повысится с 169 до 239 рублей — на 41,4 процента. Оптовая цена вырастет с 137 до 199 рублей — на 45,2 процента.
Кроме того, минимальная розничная цена на водку составит 281 рубль за 0,5 литра вместо 261 рубля, на коньяк — 517 рублей вместо 480 рублей, а на бренди — 375 рублей вместо 348 рублей.
Приказ вступает в силу с 1 января 2023-го и действует до 31 декабря 2028 года включительно.
Предложение повысить с января 2023-го минимальную розничную цену на игристое вино Минфин озвучивал еще в октябре, а на крепкий алкоголь — в сентябре. Ведомство пояснило, что эта мера связана с повышением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство. А по крепкому алкоголю Минфин среди факторов указывал, например, рост издержек на производство и ввод внешних торговых ограничений. Тогда же ведомство отмечало, что минимальная розничная цена — это мера борьбы с теневым производством.
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