https://ria.ru/20221227/shampanskoe-1841777877.html

В России вырастет минимальная розничная цена на игристое вино с 2023 года

В России вырастет минимальная розничная цена на игристое вино с 2023 года - РИА Новости, 27.12.2022

В России вырастет минимальная розничная цена на игристое вино с 2023 года

С 2023 года в России вырастет минимальная розничная цена на игристое вино, следует из приказа Минфина, опубликованного на портале правовой информации. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T21:15

2022-12-27T21:15

2022-12-27T23:22

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С 2023 года в России вырастет минимальная розничная цена на игристое вино, следует из приказа Минфина, опубликованного на портале правовой информации. Минимальная стоимость бутылки игристого вина повысится с 169 до 239 рублей — на 41,4 процента. Оптовая цена вырастет с 137 до 199 рублей — на 45,2 процента.Кроме того, минимальная розничная цена на водку составит 281 рубль за 0,5 литра вместо 261 рубля, на коньяк — 517 рублей вместо 480 рублей, а на бренди — 375 рублей вместо 348 рублей.Приказ вступает в силу с 1 января 2023-го и действует до 31 декабря 2028 года включительно.Предложение повысить с января 2023-го минимальную розничную цену на игристое вино Минфин озвучивал еще в октябре, а на крепкий алкоголь — в сентябре. Ведомство пояснило, что эта мера связана с повышением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство. А по крепкому алкоголю Минфин среди факторов указывал, например, рост издержек на производство и ввод внешних торговых ограничений. Тогда же ведомство отмечало, что минимальная розничная цена — это мера борьбы с теневым производством.

https://ria.ru/20221218/shampanskoe-1839475628.html

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия