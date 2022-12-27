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Пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука - РИА Новости, 27.12.2022
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Пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука
Пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука - РИА Новости, 27.12.2022
Пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука
Возгорание ноутбука в салоне самолета привело к экстренной посадке рейса в Чикаго, сообщает местное отделение канала ABC. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:44
2022-12-27T18:51
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лос-анджелес
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Возгорание ноутбука в салоне самолета привело к экстренной посадке рейса в Чикаго, сообщает местное отделение канала ABC. "Небольшой пожар стал причиной вынужденной посадки в Чикаго рейса Lufthansa из Лос-Анджелеса во Франкфурт", - сообщает телеканал. В сообщении говорится, что решение о посадке было принято экипажем в качестве меры предосторожности после того, как перегревшийся ноутбук пассажира загорелся в салоне. На момент посадки огонь уже был потушен, говорится в сообщении. Авиакомпания утверждает, что на безопасность полета ситуация не повлияла, двоим бортпроводникам на месте была оказана помощь в связи с отравлением дымом, передает телеканал.
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в мире, чикаго, лос-анджелес, lufthansa , сша, новости - туризм
В мире, Чикаго, Лос-Анджелес, Lufthansa , США, Новости - Туризм
18:44 27.12.2022 (обновлено: 18:51 27.12.2022)
 
Пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука

Пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука, огонь потушили

© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Michael Probst
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Возгорание ноутбука в салоне самолета привело к экстренной посадке рейса в Чикаго, сообщает местное отделение канала ABC.
"Небольшой пожар стал причиной вынужденной посадки в Чикаго рейса Lufthansa из Лос-Анджелеса во Франкфурт", - сообщает телеканал.
В сообщении говорится, что решение о посадке было принято экипажем в качестве меры предосторожности после того, как перегревшийся ноутбук пассажира загорелся в салоне. На момент посадки огонь уже был потушен, говорится в сообщении.
Авиакомпания утверждает, что на безопасность полета ситуация не повлияла, двоим бортпроводникам на месте была оказана помощь в связи с отравлением дымом, передает телеканал.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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