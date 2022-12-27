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Пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука
Пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука - РИА Новости, 27.12.2022
Пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука
Возгорание ноутбука в салоне самолета привело к экстренной посадке рейса в Чикаго, сообщает местное отделение канала ABC. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:44
2022-12-27T18:44
2022-12-27T18:51
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Возгорание ноутбука в салоне самолета привело к экстренной посадке рейса в Чикаго, сообщает местное отделение канала ABC. "Небольшой пожар стал причиной вынужденной посадки в Чикаго рейса Lufthansa из Лос-Анджелеса во Франкфурт", - сообщает телеканал. В сообщении говорится, что решение о посадке было принято экипажем в качестве меры предосторожности после того, как перегревшийся ноутбук пассажира загорелся в салоне. На момент посадки огонь уже был потушен, говорится в сообщении. Авиакомпания утверждает, что на безопасность полета ситуация не повлияла, двоим бортпроводникам на месте была оказана помощь в связи с отравлением дымом, передает телеканал.
https://ria.ru/20221125/noutbuk-1834365407.html
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в мире, чикаго, лос-анджелес, lufthansa , сша, новости - туризм
В мире, Чикаго, Лос-Анджелес, Lufthansa , США, Новости - Туризм
18:44 27.12.2022 (обновлено: 18:51 27.12.2022)
Пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука
Пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука, огонь потушили