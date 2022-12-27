https://ria.ru/20221227/samolet-1841748184.html

Пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука

Пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука - РИА Новости, 27.12.2022

Пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука

Возгорание ноутбука в салоне самолета привело к экстренной посадке рейса в Чикаго, сообщает местное отделение канала ABC. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:44

2022-12-27T18:44

2022-12-27T18:51

в мире

чикаго

лос-анджелес

lufthansa

сша

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564144924_0:0:2884:1622_1920x0_80_0_0_8387cca49c3df0dcfa916f1d634c46b3.jpg

ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Возгорание ноутбука в салоне самолета привело к экстренной посадке рейса в Чикаго, сообщает местное отделение канала ABC. "Небольшой пожар стал причиной вынужденной посадки в Чикаго рейса Lufthansa из Лос-Анджелеса во Франкфурт", - сообщает телеканал. В сообщении говорится, что решение о посадке было принято экипажем в качестве меры предосторожности после того, как перегревшийся ноутбук пассажира загорелся в салоне. На момент посадки огонь уже был потушен, говорится в сообщении. Авиакомпания утверждает, что на безопасность полета ситуация не повлияла, двоим бортпроводникам на месте была оказана помощь в связи с отравлением дымом, передает телеканал.

https://ria.ru/20221125/noutbuk-1834365407.html

чикаго

лос-анджелес

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чикаго, лос-анджелес, lufthansa , сша, новости - туризм