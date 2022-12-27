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Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Калининград на лайнере МС-21

Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Калининград на лайнере МС-21 - РИА Новости, 27.12.2022

Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Калининград на лайнере МС-21

Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Калининград на опытном образце нового российского авиалайнера МС-21, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:34

2022-12-27T16:34

2022-12-27T16:34

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КАЛИНИНГРАД, 27 дек - РИА Новости. Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Калининград на опытном образце нового российского авиалайнера МС-21, передает корреспондент РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" в специальной праздничной ливрее прилетел в аэропорт Храброво, где Деда Мороза и Снегурочку встретил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. "Я раньше все время ездил на оленях, на санях, а в этом году решил на таком изумительном самолете! Вы еще не видели, какой удобный салон внутри! С наступающим Новым годом всех!"– поприветствовал калининградцев Дед Мороз. Волшебник добавил, что прилетел по приглашению Алиханова с большой новогодней программой для детей. По словам губернатора, новый самолет отвечает всем требованиям современного авиалайнера и, в том числе, очень удобен для перелета людей с инвалидностью. Алиханов также отметил, что в Калининграде, не имеющем сухопутной границы с другими субъектами России, особенно ждут линию новых лайнеров. "Здесь для нас, для калининградцев, очень важна авиасоставляющая с большой Россией", – подчеркнул глава региона. Рейс организован корпорацией "Иркут" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) в рамках совместного проекта с Калининградской областью. МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 человек. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Серийное производство импортозамещенной версии самолета МС-21 планируется начать на Иркутском авиационном заводе в 2024 году.

https://ria.ru/20221227/ustyug-1841370170.html

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Лана Баева

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