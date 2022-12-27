Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Калининград на лайнере МС-21
Новейший российский авиалайнер МС-21 доставил Деда Мороза и Снегурочку в Калининград
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкДед Мороз на борту самолета МС-21 авиакомпании "Россия" в аэропорту Храброво в Калининграде, на котором он прибыл из столицы
КАЛИНИНГРАД, 27 дек - РИА Новости. Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Калининград на опытном образце нового российского авиалайнера МС-21, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет авиакомпании "Россия" в специальной праздничной ливрее прилетел в аэропорт Храброво, где Деда Мороза и Снегурочку встретил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Я раньше все время ездил на оленях, на санях, а в этом году решил на таком изумительном самолете! Вы еще не видели, какой удобный салон внутри! С наступающим Новым годом всех!"– поприветствовал калининградцев Дед Мороз. Волшебник добавил, что прилетел по приглашению Алиханова с большой новогодней программой для детей.
По словам губернатора, новый самолет отвечает всем требованиям современного авиалайнера и, в том числе, очень удобен для перелета людей с инвалидностью.
Алиханов также отметил, что в Калининграде, не имеющем сухопутной границы с другими субъектами России, особенно ждут линию новых лайнеров. "Здесь для нас, для калининградцев, очень важна авиасоставляющая с большой Россией", – подчеркнул глава региона.
МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 человек. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Серийное производство импортозамещенной версии самолета МС-21 планируется начать на Иркутском авиационном заводе в 2024 году.