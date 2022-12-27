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Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Калининград на лайнере МС-21 - РИА Новости, 27.12.2022
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Туризм
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Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Калининград на лайнере МС-21
Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Калининград на лайнере МС-21 - РИА Новости, 27.12.2022
Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Калининград на лайнере МС-21
Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Калининград на опытном образце нового российского авиалайнера МС-21, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:34
2022-12-27T16:34
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дед мороз
снегурочка
калининград
иркут (корпорация)
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КАЛИНИНГРАД, 27 дек - РИА Новости. Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Калининград на опытном образце нового российского авиалайнера МС-21, передает корреспондент РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" в специальной праздничной ливрее прилетел в аэропорт Храброво, где Деда Мороза и Снегурочку встретил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. "Я раньше все время ездил на оленях, на санях, а в этом году решил на таком изумительном самолете! Вы еще не видели, какой удобный салон внутри! С наступающим Новым годом всех!"– поприветствовал калининградцев Дед Мороз. Волшебник добавил, что прилетел по приглашению Алиханова с большой новогодней программой для детей. По словам губернатора, новый самолет отвечает всем требованиям современного авиалайнера и, в том числе, очень удобен для перелета людей с инвалидностью. Алиханов также отметил, что в Калининграде, не имеющем сухопутной границы с другими субъектами России, особенно ждут линию новых лайнеров. "Здесь для нас, для калининградцев, очень важна авиасоставляющая с большой Россией", – подчеркнул глава региона. Рейс организован корпорацией "Иркут" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) в рамках совместного проекта с Калининградской областью. МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 человек. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Серийное производство импортозамещенной версии самолета МС-21 планируется начать на Иркутском авиационном заводе в 2024 году.
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новости - туризм, туристы, туризм, дед мороз, снегурочка, калининград, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Дед Мороз, Снегурочка, Калининград, Иркут (корпорация), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
16:34 27.12.2022
 
Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Калининград на лайнере МС-21

Новейший российский авиалайнер МС-21 доставил Деда Мороза и Снегурочку в Калининград

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкДед Мороз на борту самолета МС-21 авиакомпании "Россия" в аэропорту Храброво в Калининграде, на котором он прибыл из столицы
Дед Мороз на борту самолета МС-21 авиакомпании Россия в аэропорту Храброво в Калининграде, на котором он прибыл из столицы - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Виталий Невар
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КАЛИНИНГРАД, 27 дек - РИА Новости. Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Калининград на опытном образце нового российского авиалайнера МС-21, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет авиакомпании "Россия" в специальной праздничной ливрее прилетел в аэропорт Храброво, где Деда Мороза и Снегурочку встретил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Я раньше все время ездил на оленях, на санях, а в этом году решил на таком изумительном самолете! Вы еще не видели, какой удобный салон внутри! С наступающим Новым годом всех!"– поприветствовал калининградцев Дед Мороз. Волшебник добавил, что прилетел по приглашению Алиханова с большой новогодней программой для детей.
По словам губернатора, новый самолет отвечает всем требованиям современного авиалайнера и, в том числе, очень удобен для перелета людей с инвалидностью.
Алиханов также отметил, что в Калининграде, не имеющем сухопутной границы с другими субъектами России, особенно ждут линию новых лайнеров. "Здесь для нас, для калининградцев, очень важна авиасоставляющая с большой Россией", – подчеркнул глава региона.
Рейс организован корпорацией "Иркут" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) в рамках совместного проекта с Калининградской областью.
МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 человек. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Серийное производство импортозамещенной версии самолета МС-21 планируется начать на Иркутском авиационном заводе в 2024 году.
Дед Мороз на открытии регулярного авиарейса в Великом Устюге после реконструкции аэропорта. - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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