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Постпредство России прокомментировало возможный "саммит мира" - РИА Новости, 27.12.2022
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Постпредство России прокомментировало возможный "саммит мира"
Постпредство России прокомментировало возможный "саммит мира" - РИА Новости, 27.12.2022
Постпредство России прокомментировало возможный "саммит мира"
"Саммит мира" без участия в нем России невозможен, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя слова главы украинского МИД Дмитрия... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T07:44
2022-12-27T09:08
дмитрий кулеба
антониу гутерреш
россия
украина
оон
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ООН, 27 дек - РИА Новости. "Саммит мира" без участия в нем России невозможен, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Ранее Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Полянский в своем Telegram-канале обратил внимание на эти заявления, а также отметил, что МИД Украины "разродился пространным заявлением о том, что Россия якобы стала членом СБ и ООН вообще незаконно" и с призывом исключить оттуда РФ. "Этот бред уже стал "фирменным номером" постпреда киевского режима в ООН господина (Сергея) Кислицы, на эти его истерики на заседаниях СБ попросту никто не реагирует", - отметил он. "Если попытаться сложить две эти новости, то они являются взаимоисключающими. Какой может быть "саммит мира" без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто", - подчеркнул Полянский. И именно это, по его словам, является кошмарным сценарием "для кулеб и кислиц, заставляющих плодить подобные инициативы", которые их именно к этому сценарию и приближают. "Одним словом, "Дипломатия 404", - заключил первый зампостпреда.
https://ria.ru/20221227/oon-1841543330.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221226/sammit-1841524842.html
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дмитрий кулеба, антониу гутерреш, россия, украина, оон
Дмитрий Кулеба, Антониу Гутерреш, Россия, Украина, ООН
07:44 27.12.2022 (обновлено: 09:08 27.12.2022)
 
Постпредство России прокомментировало возможный "саммит мира"

Дипломат Полянский считает, что предложенный Киевом саммит мира без России невозможен

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 дек - РИА Новости. "Саммит мира" без участия в нем России невозможен, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.
Ранее Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
02:23
Саммит по Украине возможен лишь при согласии всех сторон, заявили в ООН
Полянский в своем Telegram-канале обратил внимание на эти заявления, а также отметил, что МИД Украины "разродился пространным заявлением о том, что Россия якобы стала членом СБ и ООН вообще незаконно" и с призывом исключить оттуда РФ. "Этот бред уже стал "фирменным номером" постпреда киевского режима в ООН господина (Сергея) Кислицы, на эти его истерики на заседаниях СБ попросту никто не реагирует", - отметил он.
"Если попытаться сложить две эти новости, то они являются взаимоисключающими. Какой может быть "саммит мира" без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто", - подчеркнул Полянский.
И именно это, по его словам, является кошмарным сценарием "для кулеб и кислиц, заставляющих плодить подобные инициативы", которые их именно к этому сценарию и приближают. "Одним словом, "Дипломатия 404", - заключил первый зампостпреда.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 21:31В мире
Кулеба рассказал о желании Киева провести "мирный саммит" на площадке ООН
 
Дмитрий КулебаАнтониу ГутеррешРоссияУкраинаООН
 
 
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