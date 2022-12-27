https://ria.ru/20221227/rosaviatsiya-1841713760.html

Росавиация направила запрос Сирии о безопасности полетов

Росавиация направила запрос Сирии о безопасности полетов - РИА Новости, 27.12.2022

Росавиация направила запрос Сирии о безопасности полетов

Росавиация направила Сирии запрос о гарантиях безопасности полетов, ответа пока не поступало, сообщило ведомство. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:00

2022-12-27T17:00

2022-12-27T19:14

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Росавиация направила Сирии запрос о гарантиях безопасности полетов, ответа пока не поступало, сообщило ведомство. "В настоящее время в Сирийской Арабской Республике продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за имеющего место вооруженного конфликта", — отметили в агентстве. Из-за этого полеты российских гражданских самолетов над Сирией требуют комплексной оценки.Росавиация обратилась к Дамаску с вопросам о гарантии безопасного пролета сирийской территории, но пока не получила ответа.

https://ria.ru/20221227/samolety-1841605241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сирия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, россия, туризм, новости - туризм