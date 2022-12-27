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Росавиация направила запрос Сирии о безопасности полетов - РИА Новости, 27.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221227/rosaviatsiya-1841713760.html
Росавиация направила запрос Сирии о безопасности полетов
Росавиация направила запрос Сирии о безопасности полетов - РИА Новости, 27.12.2022
Росавиация направила запрос Сирии о безопасности полетов
Росавиация направила Сирии запрос о гарантиях безопасности полетов, ответа пока не поступало, сообщило ведомство. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:00
2022-12-27T19:14
туризм
в мире
сирия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Росавиация направила Сирии запрос о гарантиях безопасности полетов, ответа пока не поступало, сообщило ведомство. "В настоящее время в Сирийской Арабской Республике продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за имеющего место вооруженного конфликта", — отметили в агентстве. Из-за этого полеты российских гражданских самолетов над Сирией требуют комплексной оценки.Росавиация обратилась к Дамаску с вопросам о гарантии безопасного пролета сирийской территории, но пока не получила ответа.
https://ria.ru/20221227/samolety-1841605241.html
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в мире, сирия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, россия, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Сирия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Россия, Туризм, Новости - Туризм
17:00 27.12.2022 (обновлено: 19:14 27.12.2022)
 
Росавиация направила запрос Сирии о безопасности полетов

Росавиация направила властям Сирии запрос о гарантиях безопасности полетов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛоготип Росавиации
Логотип Росавиации - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Росавиация направила Сирии запрос о гарантиях безопасности полетов, ответа пока не поступало, сообщило ведомство.
"В настоящее время в Сирийской Арабской Республике продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за имеющего место вооруженного конфликта", — отметили в агентстве.
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Из-за этого полеты российских гражданских самолетов над Сирией требуют комплексной оценки.
Росавиация обратилась к Дамаску с вопросам о гарантии безопасного пролета сирийской территории, но пока не получила ответа.
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