https://ria.ru/20221227/rosaviatsiya-1841713760.html
Росавиация направила запрос Сирии о безопасности полетов
Росавиация направила запрос Сирии о безопасности полетов - РИА Новости, 27.12.2022
Росавиация направила запрос Сирии о безопасности полетов
Росавиация направила Сирии запрос о гарантиях безопасности полетов, ответа пока не поступало, сообщило ведомство. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:00
2022-12-27T17:00
2022-12-27T19:14
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Росавиация направила Сирии запрос о гарантиях безопасности полетов, ответа пока не поступало, сообщило ведомство. "В настоящее время в Сирийской Арабской Республике продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за имеющего место вооруженного конфликта", — отметили в агентстве. Из-за этого полеты российских гражданских самолетов над Сирией требуют комплексной оценки.Росавиация обратилась к Дамаску с вопросам о гарантии безопасного пролета сирийской территории, но пока не получила ответа.
https://ria.ru/20221227/samolety-1841605241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, россия, туризм, новости - туризм
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17:00 27.12.2022 (обновлено: 19:14 27.12.2022)
Росавиация направила запрос Сирии о безопасности полетов
Росавиация направила властям Сирии запрос о гарантиях безопасности полетов