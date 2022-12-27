https://ria.ru/20221227/riski-1841565854.html

Внешние риски для бюджета России сохранятся в 2023 году, заявил Силуанов

Внешние риски для бюджета России сохранятся в 2023 году, заявил Силуанов - РИА Новости, 27.12.2022

Внешние риски для бюджета России сохранятся в 2023 году, заявил Силуанов

Внешние риски для бюджета РФ сохранятся в 2023 году, но его обязательства сверстаны исходя из достаточно консервативных прогнозов и будут обеспечены ресурсами,... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:05

2022-12-27T10:05

2022-12-27T10:05

экономика

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Внешние риски для бюджета РФ сохранятся в 2023 году, но его обязательства сверстаны исходя из достаточно консервативных прогнозов и будут обеспечены ресурсами, уверен министр финансов России Антон Силуанов. "Внешние риски - они сохраняются. Собственно, они могут быть, могут иметь место, хотя мы, мне кажется, я не могу сказать, что мы оптимистично запланировали прогноз, и, соответственно, параметры бюджета", – сказал Силуанов журналистам. Он напомнил, что параметры бюджета на следующий год рассчитаны исходя из прогнозной цены нефти в 70 долларов за баррель, валютного курса в 68 рублей за доллар и стоимости газа - 700 долларов за 1000 кубометров. При этом Минфин ожидает дефицит бюджета в следующем году на уровне 2% ВВП. "Смотрите, расходы мы определили на следующий год, собственно, я уже высказывался не раз, что наша задача заключается в том, чтобы эти расходы обеспечить ресурсами... Возможен ли больший дефицит бюджета? Возможен, если доходы будут ниже запланированного", - сказал Силуанов. В этом случае, по его словам, Минфин сможет задействовать средства ФНБ или обратиться к заимствованиям на рынке. При этом он напомнил, что в следующем году бюджет ожидает дополнительные поступления в виде страховых взносов, на которые в 2022 году бизнес получил отсрочку, общим объемом 970 миллиардов рублей. "Это та часть, которая предусмотрена к зачислению в ФНБ", - сказал министр. Но при необходимости, по его словам, эти средства могут быть использованы на финансирование расходных обязательств. Отвечая на вопрос о возможном увеличении расходов в следующем году, Силуанов сообщил, что бюджет составлен с учетом обязательств, существующих на данный момент. "На сегодняшний момент, исходя из ныне существующих реалий и возможностей наших учреждений, экономики и так далее - все это рассчитано и учтено в прогнозах следующего года. Какие-то новые, если будут решения - будем реагировать по ходу исполнения", – сказал он.

https://ria.ru/20221226/medvedev-1841528223.html

https://ria.ru/20221225/byudzhet-1841176430.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)