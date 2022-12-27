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В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов - РИА Новости, 27.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов
Более 60 рейсов во вторник вечером задержано или отменено в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снегопада, следует из РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:42
2022-12-27T19:42
2022-12-27T19:42
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 60 рейсов во вторник вечером задержано или отменено в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 19.28 мск, в аэропорту "Внуково" восемь рейсов задержано, восемь отменено; в аэропорту "Домодедово" 18 рейсов задержано и девять отменено; в аэропорту "Шереметьево" 13 рейсов задержано, пять отменено. В Москве наблюдаются метели, гололедица, снег и температура до минус 3 градусов.
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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), туризм, новости - туризм
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В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов
В Домодедово, Внуково и Шереметьево задержали или отменили более 60 рейсов из-за снегопада