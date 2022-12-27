https://ria.ru/20221227/reys-1841591947.html

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 27.12.2022

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

Более 30 рейсов во вторник утром задержано или отменено в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:23

2022-12-27T11:23

2022-12-27T11:23

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внуково (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 30 рейсов во вторник утром задержано или отменено в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 11.09 мск, в аэропорту "Внуково" один рейс задержан, шесть отменено; в аэропорту "Домодедово" 13 рейсов задержано и четыре отменено; в аэропорту "Шереметьево" три рейса задержано, четыре отменено. Ранее во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что сегодня в Москве ожидаются слабые метели, гололедица, снег и температура до минус 3 градусов.

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Владимир Лаврентьев

москва, россия, погода, общество, внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм, туризм