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В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 27.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221227/reys-1841591947.html
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 27.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
Более 30 рейсов во вторник утром задержано или отменено в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:23
2022-12-27T11:23
туризм
москва
россия
погода
общество
внуково (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 30 рейсов во вторник утром задержано или отменено в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 11.09 мск, в аэропорту "Внуково" один рейс задержан, шесть отменено; в аэропорту "Домодедово" 13 рейсов задержано и четыре отменено; в аэропорту "Шереметьево" три рейса задержано, четыре отменено. Ранее во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что сегодня в Москве ожидаются слабые метели, гололедица, снег и температура до минус 3 градусов.
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москва, россия, погода, общество, внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм, туризм
Туризм, Москва, Россия, Погода, Общество, Внуково (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Новости - Туризм, Туризм
11:23 27.12.2022
 
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

В Домодедово, Внуково и Шереметьево задержали или отменили более 30 рейсов из-за снегопада

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет на рулежной дорожке
Самолет на рулежной дорожке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет на рулежной дорожке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 30 рейсов во вторник утром задержано или отменено в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 11.09 мск, в аэропорту "Внуково" один рейс задержан, шесть отменено; в аэропорту "Домодедово" 13 рейсов задержано и четыре отменено; в аэропорту "Шереметьево" три рейса задержано, четыре отменено.
Ранее во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что сегодня в Москве ожидаются слабые метели, гололедица, снег и температура до минус 3 градусов.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
10:40Новый год — 2023
В Москве в новогоднюю ночь ожидают околонулевую температуру
 
ТуризмМоскваРоссияПогодаОбществоВнуково (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Новости - ТуризмТуризм
 
 
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