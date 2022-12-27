https://ria.ru/20221227/reys-1841591947.html
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 27.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
Более 30 рейсов во вторник утром задержано или отменено в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:23
2022-12-27T11:23
2022-12-27T11:23
туризм
москва
россия
погода
общество
внуково (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/34/1561063497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b994e0795ae9678e5c9b3d22c40aa0e.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 30 рейсов во вторник утром задержано или отменено в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 11.09 мск, в аэропорту "Внуково" один рейс задержан, шесть отменено; в аэропорту "Домодедово" 13 рейсов задержано и четыре отменено; в аэропорту "Шереметьево" три рейса задержано, четыре отменено. Ранее во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что сегодня в Москве ожидаются слабые метели, гололедица, снег и температура до минус 3 градусов.
https://ria.ru/20221227/moskva-1841575691.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/34/1561063497_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8777d32513aaec599d7d44148ac55ac4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, погода, общество, внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм, туризм
Туризм, Москва, Россия, Погода, Общество, Внуково (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Новости - Туризм, Туризм
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
В Домодедово, Внуково и Шереметьево задержали или отменили более 30 рейсов из-за снегопада