https://ria.ru/20221227/rets-1841718718.html
РЭЦ отобрала еще 8 компаний для демонстрации продукции за рубежом
РЭЦ отобрала еще 8 компаний для демонстрации продукции за рубежом - РИА Новости, 27.12.2022
РЭЦ отобрала еще 8 компаний для демонстрации продукции за рубежом
Экспертная комиссия 27 декабря провела финальное в 2022 году заседание по отбору компаний в павильоны Good Food Russia и теперь в них в Китае, Вьетнаме, ОАЭ,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:14
2022-12-27T17:14
2022-12-27T17:14
российский экспортный центр (рэц)
россия
китай
вьетнам
оаэ
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экспертная комиссия 27 декабря провела финальное в 2022 году заседание по отбору компаний в павильоны Good Food Russia и теперь в них в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии появится продукция еще восьми компаний, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."27 декабря состоялось финальное в 2022 году заседание экспертной комиссии по отбору заявок организаций на продвижение продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом. Теперь в павильонах в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии появится продукция еще восьми компаний", - говорится в сообщении.На рассмотрение Комиссии было подано 15 заявлений от восьми компаний, в том числе пять в Саудовскую Аравию, по три во Вьетнам и в Египет, два в Турцию и по одному в ОАЭ и Китай. Комиссия одобрила все заявления.Компании представят в павильонах муку, жареные семечки и орехи, различные напитки, хлебобулочные и мучные изделия, полуфабрикаты и другую продукцию."Сегодня прошло финальное заседание экспертной комиссии в 2022 году. За этот год мы провели 24 заседания, на которых рассмотрели более 350 заявок от более 130 компаний, а в павильонах появилось более 1200 наименований продукции. Мы расширили географию программы продвижения АПК и добавили в нее бонусы, которые сделают выход на новые рынки еще эффективнее. На следующий год и у нас, и у наших экспортеров поставлены амбициозные цели. Уверен, что вместе мы всего добьемся", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
https://ria.ru/20221222/rets-1840576254.html
россия
китай
вьетнам
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, китай, вьетнам, оаэ
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Китай, Вьетнам, ОАЭ
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экспертная комиссия 27 декабря провела финальное в 2022 году заседание по отбору компаний в павильоны Good Food Russia и теперь в них в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии появится продукция еще восьми компаний, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"27 декабря состоялось финальное в 2022 году заседание экспертной комиссии по отбору заявок организаций на продвижение продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом. Теперь в павильонах в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии появится продукция еще восьми компаний", - говорится в сообщении.
На рассмотрение Комиссии было подано 15 заявлений от восьми компаний, в том числе пять в Саудовскую Аравию, по три во Вьетнам и в Египет, два в Турцию и по одному в ОАЭ и Китай. Комиссия одобрила все заявления.
Компании представят в павильонах муку, жареные семечки и орехи, различные напитки, хлебобулочные и мучные изделия, полуфабрикаты и другую продукцию.
"Сегодня прошло финальное заседание экспертной комиссии в 2022 году. За этот год мы провели 24 заседания, на которых рассмотрели более 350 заявок от более 130 компаний, а в павильонах появилось более 1200 наименований продукции. Мы расширили географию программы продвижения АПК и добавили в нее бонусы, которые сделают выход на новые рынки еще эффективнее. На следующий год и у нас, и у наших экспортеров поставлены амбициозные цели. Уверен, что вместе мы всего добьемся", - отметил вице-президент РЭЦ
Алексей Солодов.