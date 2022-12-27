https://ria.ru/20221227/rets-1841718718.html

РЭЦ отобрала еще 8 компаний для демонстрации продукции за рубежом

РЭЦ отобрала еще 8 компаний для демонстрации продукции за рубежом - РИА Новости, 27.12.2022

РЭЦ отобрала еще 8 компаний для демонстрации продукции за рубежом

Экспертная комиссия 27 декабря провела финальное в 2022 году заседание по отбору компаний в павильоны Good Food Russia и теперь в них в Китае, Вьетнаме, ОАЭ,... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:14

2022-12-27T17:14

2022-12-27T17:14

российский экспортный центр (рэц)

россия

китай

вьетнам

оаэ

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экспертная комиссия 27 декабря провела финальное в 2022 году заседание по отбору компаний в павильоны Good Food Russia и теперь в них в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии появится продукция еще восьми компаний, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."27 декабря состоялось финальное в 2022 году заседание экспертной комиссии по отбору заявок организаций на продвижение продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом. Теперь в павильонах в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии появится продукция еще восьми компаний", - говорится в сообщении.На рассмотрение Комиссии было подано 15 заявлений от восьми компаний, в том числе пять в Саудовскую Аравию, по три во Вьетнам и в Египет, два в Турцию и по одному в ОАЭ и Китай. Комиссия одобрила все заявления.Компании представят в павильонах муку, жареные семечки и орехи, различные напитки, хлебобулочные и мучные изделия, полуфабрикаты и другую продукцию."Сегодня прошло финальное заседание экспертной комиссии в 2022 году. За этот год мы провели 24 заседания, на которых рассмотрели более 350 заявок от более 130 компаний, а в павильонах появилось более 1200 наименований продукции. Мы расширили географию программы продвижения АПК и добавили в нее бонусы, которые сделают выход на новые рынки еще эффективнее. На следующий год и у нас, и у наших экспортеров поставлены амбициозные цели. Уверен, что вместе мы всего добьемся", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

https://ria.ru/20221222/rets-1840576254.html

россия

китай

вьетнам

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, китай, вьетнам, оаэ