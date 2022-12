https://ria.ru/20221227/rets-1841603766.html

РЭЦ: более 800 экспортеров приняли участие в выставках в 2022 году

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 800 российских экспортеров в 2022 году под брендом Made in Russia приняли участие в международных выставках и бизнес-миссиях, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."За 2022 год под брендом Made in Russia в международных выставках и бизнес-миссиях приняли участие 816 российских экспортеров. В 2022 году Российский экспортный центр организовал коллективный стенд на 26 международных выставках под зонтичным брендом Made in Russia", - говорится в сообщении.Одной из крупнейших стала выставка Gulfood 2022, которая прошла в ОАЭ с 13 по 17 февраля. На ее стенде можно было ознакомиться с продукцией 62 российских компаний. В выставке OGU 2022 с 18 по 20 мая в Ташкенте приняли участие 35 компаний. Кроме того, крупный стенд Made in Russia был представлен в Казахстане на выставке KIOGE 2022 с 28 по 30 сентября. В ней приняли участие 42 российских компании.Также в 2022 году РЭЦ организовал для российских экспортеров 14 бизнес-миссий в 12 стран: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Египет, Индию, Иран, Казахстан, Киргизию, Саудовскую Аравию, Турцию, Узбекистан и ЮАР. В них приняли участие 267 компаний, они провели более 2 тысяч деловых встреч."С весны мы наблюдаем рост интереса к международным выставкам и ярмаркам. Российские экспортеры быстро сориентировались и начали искать альтернативные рынки для экспорта – это страны ЕАЭС, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Возможность принять участие в выставке или бизнес-миссии за рубежом под брендом Made in Russia - один из самых востребованных и эффективных инструментов продвижения товара за границей. Тем более, что подать заявку можно онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

