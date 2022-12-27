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На Алтае проверяют сообщение о ребенке, убегавшем от собак и сломавшем ногу
На Алтае проверяют сообщение о ребенке, убегавшем от собак и сломавшем ногу - РИА Новости, 27.12.2022
На Алтае проверяют сообщение о ребенке, убегавшем от собак и сломавшем ногу
Следователи в Алтайском крае проверяют информацию о ребёнке, убегавшем от бездомных собак и сломавшем ногу, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:50
2022-12-27T13:50
2022-12-27T13:55
происшествия
алтайский край
россия
барнаул
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 27 дек - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае проверяют информацию о ребёнке, убегавшем от бездомных собак и сломавшем ногу, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Людмила Рязанцева. "В одной из популярных социальных сетей интернета опубликовано сообщение о том, что 21 декабря 2022 года в городе Барнауле в микрорайоне "Дружный" 12-летний мальчик сломал ногу, упав в лесополосе, когда убегал от стаи бродячих собак. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка", - говорится в сообщении. В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить изложенные в публикации обстоятельства, а также дать юридическую оценку действиям должностных лиц, в чьем ведении находятся вопросы контроля за бездомными животными. "Кроме того, прокуратурой Алтайского края ход процессуальной проверки поставлен на контроль", - уточнила Рязанцева. Следователи также ищут родителей мальчика, о котором шла речь в сообщении. Всех, кому что-либо известно, просят позвонить в СУСК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, россия, барнаул, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Россия, Барнаул, Следственный комитет России (СК РФ)
13:50 27.12.2022 (обновлено: 13:55 27.12.2022)
На Алтае проверяют сообщение о ребенке, убегавшем от собак и сломавшем ногу
СК на Алтае проверяют сообщение о ребенке, убегавшем от бездомных собак и сломавшем ногу