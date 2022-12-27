https://ria.ru/20221227/rebenok-1841642786.html

На Алтае проверяют сообщение о ребенке, убегавшем от собак и сломавшем ногу

На Алтае проверяют сообщение о ребенке, убегавшем от собак и сломавшем ногу - РИА Новости, 27.12.2022

На Алтае проверяют сообщение о ребенке, убегавшем от собак и сломавшем ногу

Следователи в Алтайском крае проверяют информацию о ребёнке, убегавшем от бездомных собак и сломавшем ногу, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:50

2022-12-27T13:50

2022-12-27T13:55

происшествия

алтайский край

россия

барнаул

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 27 дек - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае проверяют информацию о ребёнке, убегавшем от бездомных собак и сломавшем ногу, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Людмила Рязанцева. "В одной из популярных социальных сетей интернета опубликовано сообщение о том, что 21 декабря 2022 года в городе Барнауле в микрорайоне "Дружный" 12-летний мальчик сломал ногу, упав в лесополосе, когда убегал от стаи бродячих собак. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка", - говорится в сообщении. В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить изложенные в публикации обстоятельства, а также дать юридическую оценку действиям должностных лиц, в чьем ведении находятся вопросы контроля за бездомными животными. "Кроме того, прокуратурой Алтайского края ход процессуальной проверки поставлен на контроль", - уточнила Рязанцева. Следователи также ищут родителей мальчика, о котором шла речь в сообщении. Всех, кому что-либо известно, просят позвонить в СУСК.

https://ria.ru/20221220/sobaka-1839957253.html

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россия

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, алтайский край, россия, барнаул, следственный комитет россии (ск рф)