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Аналитики ВТБ Мои Инвестиции дали экономический прогноз на 2023 год - РИА Новости, 27.12.2022
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Аналитики ВТБ Мои Инвестиции дали экономический прогноз на 2023 год
Аналитики ВТБ Мои Инвестиции дали экономический прогноз на 2023 год - РИА Новости, 27.12.2022
Аналитики ВТБ Мои Инвестиции дали экономический прогноз на 2023 год
Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили экономический прогноз на 2023 год. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:05
2022-12-27T12:05
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили экономический прогноз на 2023 год."Эксперты ожидают, что в следующем году в России продолжится девалютизация, курс доллара во второй половине 2023 года будет в диапазоне 65-70 рублей за доллар, средняя цена нефти марки Brent составит 92 доллара за баррель, а средняя цена нефти марки Urals – около 70 долларов за баррель", - говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев выразил мнение, что ожидаемая в 2023 году рецессия в Европе не даст евро значительно вырасти."По нашему прогнозу пара евро/доллар будет находится на уровне 1,00, в 2024 году – на уровне 1,07. Если говорить о курсе доллара, то, по нашим прогнозам, во второй половине 2023 года он будет в диапазоне 65-70 рублей за доллар. Считаем, что цены на нефть вернутся к росту, наш прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2023 году – 92 доллара за баррель, и это также будет способствовать поддержке рубля. Также ожидаем нормализации китайской экономики в следующем году, что поддержит китайские активы в целом и юань в частности, и прогнозируем пару CNY/RUB в диапазоне 9,4-9,9 на конец 2023 года", - сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.В свою очередь инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев, отметил, что на фоне роста неопределённости, реализациии инфраструктурных рисков и снижения информационной открытости компаний фокус инвесторов будет смещаться в сторону более консервативных инструментов и стратегий инвестиций.
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новости компаний - экономика, втб, россия
Новости компаний - Экономика, ВТБ, Россия
12:05 27.12.2022
 

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции дали экономический прогноз на 2023 год

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили экономический прогноз на 2023 год.
"Эксперты ожидают, что в следующем году в России продолжится девалютизация, курс доллара во второй половине 2023 года будет в диапазоне 65-70 рублей за доллар, средняя цена нефти марки Brent составит 92 доллара за баррель, а средняя цена нефти марки Urals – около 70 долларов за баррель", - говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.
Стенд банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 14:16
ВТБ провел бизнес-встречи для 1600 состоятельных инвесторов
Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев выразил мнение, что ожидаемая в 2023 году рецессия в Европе не даст евро значительно вырасти.
"По нашему прогнозу пара евро/доллар будет находится на уровне 1,00, в 2024 году – на уровне 1,07. Если говорить о курсе доллара, то, по нашим прогнозам, во второй половине 2023 года он будет в диапазоне 65-70 рублей за доллар. Считаем, что цены на нефть вернутся к росту, наш прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2023 году – 92 доллара за баррель, и это также будет способствовать поддержке рубля. Также ожидаем нормализации китайской экономики в следующем году, что поддержит китайские активы в целом и юань в частности, и прогнозируем пару CNY/RUB в диапазоне 9,4-9,9 на конец 2023 года", - сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.
В свою очередь инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев, отметил, что на фоне роста неопределённости, реализациии инфраструктурных рисков и снижения информационной открытости компаний фокус инвесторов будет смещаться в сторону более консервативных инструментов и стратегий инвестиций.
"Мы наблюдаем рост интереса к рублевым корпоративным облигациям и особенно выпускам в юанях и "замещающим" облигациям. Их преимуществами являются валютная экспозиция для страхования рисков ослабления рубля, бумаги обращаются и обслуживаются внутри страны без рисков блокировок, обладают привлекательным уровнем доходностей и доступны широкому кругу инвесторов", - сказал Клещев, слова которого приводятся в пресс-релизе ВТБ.
 
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