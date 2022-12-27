https://ria.ru/20221227/prognoz-1841604648.html

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции дали экономический прогноз на 2023 год

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции дали экономический прогноз на 2023 год - РИА Новости, 27.12.2022

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции дали экономический прогноз на 2023 год

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили экономический прогноз на 2023 год. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:05

2022-12-27T12:05

2022-12-27T12:05

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили экономический прогноз на 2023 год."Эксперты ожидают, что в следующем году в России продолжится девалютизация, курс доллара во второй половине 2023 года будет в диапазоне 65-70 рублей за доллар, средняя цена нефти марки Brent составит 92 доллара за баррель, а средняя цена нефти марки Urals – около 70 долларов за баррель", - говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев выразил мнение, что ожидаемая в 2023 году рецессия в Европе не даст евро значительно вырасти."По нашему прогнозу пара евро/доллар будет находится на уровне 1,00, в 2024 году – на уровне 1,07. Если говорить о курсе доллара, то, по нашим прогнозам, во второй половине 2023 года он будет в диапазоне 65-70 рублей за доллар. Считаем, что цены на нефть вернутся к росту, наш прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2023 году – 92 доллара за баррель, и это также будет способствовать поддержке рубля. Также ожидаем нормализации китайской экономики в следующем году, что поддержит китайские активы в целом и юань в частности, и прогнозируем пару CNY/RUB в диапазоне 9,4-9,9 на конец 2023 года", - сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.В свою очередь инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев, отметил, что на фоне роста неопределённости, реализациии инфраструктурных рисков и снижения информационной открытости компаний фокус инвесторов будет смещаться в сторону более консервативных инструментов и стратегий инвестиций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия