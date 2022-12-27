https://ria.ru/20221227/probki-1841750686.html

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 27.12.2022

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:55

2022-12-27T18:55

2022-12-27T18:59

общество

москва

садовое кольцо (москва)

авто

россия

мкад

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере и северо-востоке. Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Котельнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Страстного бульвара, а также на улицах Неглинной, Большой Дмитровке, Большой Лубянке Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе. Отдельные трудности есть и на МКАД на северо-западе, востоке и юго-востоке.

https://ria.ru/20221227/reys-1841591947.html

https://ria.ru/20221227/pogoda-1841576213.html

москва

садовое кольцо (москва)

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, садовое кольцо (москва), авто, россия, мкад