Рейтинг@Mail.ru
Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/probki-1841750686.html
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 27.12.2022
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:55
2022-12-27T18:59
общество
москва
садовое кольцо (москва)
авто
россия
мкад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841751361_0:17:3030:1721_1920x0_80_0_0_54096a278654ce9ee37731615b48db20.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере и северо-востоке. Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Котельнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Страстного бульвара, а также на улицах Неглинной, Большой Дмитровке, Большой Лубянке Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе. Отдельные трудности есть и на МКАД на северо-западе, востоке и юго-востоке.
https://ria.ru/20221227/reys-1841591947.html
https://ria.ru/20221227/pogoda-1841576213.html
москва
садовое кольцо (москва)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841751361_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_dbd390055d7248df7736f6f402f75abd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, садовое кольцо (москва), авто, россия, мкад
Общество, Москва, Садовое кольцо (Москва), Авто, Россия, МКАД
18:55 27.12.2022 (обновлено: 18:59 27.12.2022)
 
Пробки в Москве достигли десяти баллов

"Яндекс.Карты": пробки в Москве во вторник вечером достигли десяти баллов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобили едут в плотном потоке по одной из улиц в Москве
Автомобили едут в плотном потоке по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобили едут в плотном потоке по одной из улиц в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере и северо-востоке.
Самолет на рулежной дорожке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 11:23Туризм
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Котельнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Страстного бульвара, а также на улицах Неглинной, Большой Дмитровке, Большой Лубянке
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе. Отдельные трудности есть и на МКАД на северо-западе, востоке и юго-востоке.
Мужчина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 10:42
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю января
 
ОбществоМоскваСадовое кольцо (Москва)АвтоРоссияМКАД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала