https://ria.ru/20221227/probki-1841750686.html
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 27.12.2022
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:55
2022-12-27T18:55
2022-12-27T18:59
общество
москва
садовое кольцо (москва)
авто
россия
мкад
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере и северо-востоке. Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Котельнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Страстного бульвара, а также на улицах Неглинной, Большой Дмитровке, Большой Лубянке Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе. Отдельные трудности есть и на МКАД на северо-западе, востоке и юго-востоке.
https://ria.ru/20221227/reys-1841591947.html
https://ria.ru/20221227/pogoda-1841576213.html
москва
садовое кольцо (москва)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, садовое кольцо (москва), авто, россия, мкад
Общество, Москва, Садовое кольцо (Москва), Авто, Россия, МКАД
18:55 27.12.2022 (обновлено: 18:59 27.12.2022)
Пробки в Москве достигли десяти баллов
"Яндекс.Карты": пробки в Москве во вторник вечером достигли десяти баллов