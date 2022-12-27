https://ria.ru/20221227/primore-1841542147.html

В Приморье после снегопада восстановили электроснабжение сел

В Приморье после снегопада восстановили электроснабжение сел - РИА Новости, 27.12.2022

В Приморье после снегопада восстановили электроснабжение сел

Специалисты восстановили электроснабжение во всех селах Ольгинского округа Приморского края, оставшихся без света из-за снежного циклона, остались точечные... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T01:43

2022-12-27T01:43

2022-12-27T01:43

последствия непогоды в приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение во всех селах Ольгинского округа Приморского края, оставшихся без света из-за снежного циклона, остались точечные работы по адресам в пяти населенных пунктах округа, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). В понедельник в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что семь населенных пунктов остаются без энергоснабжения, по уточненным данным, в Ольгинском округе Приморья после прохождения мощного циклона, подачу света планируется восстановить до 28 декабря. "Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение сел Бровки и Щербаковка в Ольгинском округе Приморья. Также продолжаются работы по включению точечных адресов по сетям 0,4 кВ в селах Маргаритово, Милоградово, Фурманово, Михайловка, Молдавановка", - сообщил собеседник агентства. В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Несколько тысяч потребителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в четыре раза.

https://ria.ru/20221226/spasenie-1841355491.html

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последствия непогоды в приморье