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В Приморье после снегопада восстановили электроснабжение сел - РИА Новости, 27.12.2022
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В Приморье после снегопада восстановили электроснабжение сел
В Приморье после снегопада восстановили электроснабжение сел - РИА Новости, 27.12.2022
В Приморье после снегопада восстановили электроснабжение сел
Специалисты восстановили электроснабжение во всех селах Ольгинского округа Приморского края, оставшихся без света из-за снежного циклона, остались точечные... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T01:43
2022-12-27T01:43
последствия непогоды в приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение во всех селах Ольгинского округа Приморского края, оставшихся без света из-за снежного циклона, остались точечные работы по адресам в пяти населенных пунктах округа, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). В понедельник в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что семь населенных пунктов остаются без энергоснабжения, по уточненным данным, в Ольгинском округе Приморья после прохождения мощного циклона, подачу света планируется восстановить до 28 декабря. "Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение сел Бровки и Щербаковка в Ольгинском округе Приморья. Также продолжаются работы по включению точечных адресов по сетям 0,4 кВ в селах Маргаритово, Милоградово, Фурманово, Михайловка, Молдавановка", - сообщил собеседник агентства. В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Несколько тысяч потребителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в четыре раза.
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последствия непогоды в приморье
Последствия непогоды в Приморье
01:43 27.12.2022
 
В Приморье после снегопада восстановили электроснабжение сел

В Приморье после снегопада энергетики восстановили электроснабжение во всех селах

© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в медиабанкПоследствия снежного циклона в Приморье
Последствия снежного циклона в Приморье - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Последствия снежного циклона в Приморье . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение во всех селах Ольгинского округа Приморского края, оставшихся без света из-за снежного циклона, остались точечные работы по адресам в пяти населенных пунктах округа, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).
В понедельник в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что семь населенных пунктов остаются без энергоснабжения, по уточненным данным, в Ольгинском округе Приморья после прохождения мощного циклона, подачу света планируется восстановить до 28 декабря.
"Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение сел Бровки и Щербаковка в Ольгинском округе Приморья. Также продолжаются работы по включению точечных адресов по сетям 0,4 кВ в селах Маргаритово, Милоградово, Фурманово, Михайловка, Молдавановка", - сообщил собеседник агентства.
В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Несколько тысяч потребителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в четыре раза.
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Последствия непогоды в Приморье
 
 
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