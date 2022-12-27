https://ria.ru/20221227/pozhar-1841742948.html

Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Туле

Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Туле - РИА Новости, 27.12.2022

Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Туле

Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Туле, отец и еще двое детей сумели спастись, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:25

2022-12-27T18:25

2022-12-27T19:02

происшествия

россия

тульская область

тула

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Туле, отец и еще двое детей сумели спастись, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры. По данным ведомства, возгорание произошло во вторник в частном жилом доме на Одоевском шоссе, в котором проживает семья из шести человек, в том числе четверо детей. "По предварительной информации, в результате пожара погибли две девочки, одной - год, второй - семь лет и их мать 1983 года рождения. Двоих детей 12 и 13 лет отец сумел спасти, сам обгорел, с ожогами госпитализирован, дети не пострадали", - рассказала представитель прокуратуры. На месте работают представители ведомства. "Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы, проведены необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, приведших к трагедии", - информирует СУСК России по Тульской области. Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В рамках расследования будут тщательным образом изучены все стороны трагедии и дана правовая оценка условиям жизни и воспитания детей.По данным УМВД по региону, сейчас сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок вблизи места происшествия и помогают спасательным службам в ликвидации пожара.

https://ria.ru/20221222/pozhar-1840595817.html

https://ria.ru/20221213/khvalynsk-1838215582.html

россия

тульская область

тула

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, тульская область, тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)