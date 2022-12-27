https://ria.ru/20221227/pozhar-1841548400.html

В Рязани при пожаре в доме погибли четыре человека

В Рязани при пожаре в доме погибли четыре человека - РИА Новости, 27.12.2022

В Рязани при пожаре в доме погибли четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Рязани, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T06:27

2022-12-27T06:27

2022-12-27T06:27

происшествия

рязань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Рязани, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, сообщение о пожаре в жилом частном доме на улице Безбожной города Рязани поступило в 0.17 во вторник. В 1.03 возгорание локализовали на площади 40 квадратных метров, в 1.09 ликвидировали открытое горение. "На месте работали шесть единиц техники и 20 человек личного состава. На пожаре имеются пострадавшие - погибли четыре человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221207/pozhar-1836857388.html

рязань

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2022

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происшествия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)