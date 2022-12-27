https://ria.ru/20221227/potrebkredity-1841737025.html

ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов

ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов - РИА Новости, 27.12.2022

ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов

ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов для заемщиков с финансовым положением ниже среднего, говорится в докладе регулятора. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:04

2022-12-27T18:04

2022-12-27T20:07

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ипотека

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов для заемщиков с финансовым положением ниже среднего, говорится в докладе регулятора.Регулятор указал, что при реализации этой инициативы, часть заемщиков, которым сейчас приходится брать деньги в микрофинансовых организациях или у серых кредиторов под высокий процент, смогут получить кредит в банке под меньшую ставку. Таким образом, граждане сократят свои расходы.

https://ria.ru/20221204/dolgi-1836170409.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ипотека