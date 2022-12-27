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ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов - РИА Новости, 27.12.2022
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ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов
ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов - РИА Новости, 27.12.2022
ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов
ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов для заемщиков с финансовым положением ниже среднего, говорится в докладе регулятора. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:04
2022-12-27T20:07
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов для заемщиков с финансовым положением ниже среднего, говорится в докладе регулятора.Регулятор указал, что при реализации этой инициативы, часть заемщиков, которым сейчас приходится брать деньги в микрофинансовых организациях или у серых кредиторов под высокий процент, смогут получить кредит в банке под меньшую ставку. Таким образом, граждане сократят свои расходы.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ипотека
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ипотека
18:04 27.12.2022 (обновлено: 20:07 27.12.2022)
 
ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов

ЦБ предложил новую категорию кредитов для заемщиков с низким финансовым положением

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкРабота отделения банка
Работа отделения банка - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа отделения банка . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов для заемщиков с финансовым положением ниже среднего, говорится в докладе регулятора.
"Предлагаем ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга", — указано в документе.
Регулятор указал, что при реализации этой инициативы, часть заемщиков, которым сейчас приходится брать деньги в микрофинансовых организациях или у серых кредиторов под высокий процент, смогут получить кредит в банке под меньшую ставку. Таким образом, граждане сократят свои расходы.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
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Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли рекордных сумм
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ипотека
 
 
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