https://ria.ru/20221227/potrebkredity-1841737025.html
ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов
ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов - РИА Новости, 27.12.2022
ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов
ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов для заемщиков с финансовым положением ниже среднего, говорится в докладе регулятора. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:04
2022-12-27T18:04
2022-12-27T20:07
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126238_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_19bc575bb6cc882d827f348b2670f734.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов для заемщиков с финансовым положением ниже среднего, говорится в докладе регулятора.Регулятор указал, что при реализации этой инициативы, часть заемщиков, которым сейчас приходится брать деньги в микрофинансовых организациях или у серых кредиторов под высокий процент, смогут получить кредит в банке под меньшую ставку. Таким образом, граждане сократят свои расходы.
https://ria.ru/20221204/dolgi-1836170409.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126238_879:397:3080:2048_1920x0_80_0_0_bc7afc8dd66c29b39a4115d077429fbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ипотека
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ипотека
18:04 27.12.2022 (обновлено: 20:07 27.12.2022)
ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов
ЦБ предложил новую категорию кредитов для заемщиков с низким финансовым положением