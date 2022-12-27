МИД Украины вступился за посла в Болгарии, которую в СМИ назвали сексологом
МИД Украины назвал новую посла в Болгарии Илащук дипломированным регионоведом
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В МИД Украины заявили, что назначенная на должность посла в Болгарии Олеся Илащук, которую СМИ называли сексологом, имеет диплом специалиста по международным отношениям.
Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности.
"Что касается назначения на должность посла Олеси Илащук, то, по имеющейся у МИД информации, она получила диплом с отличием по специальности "Регионоведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Также в министерстве отметили, что правительство Болгарии одобрило кандидатуру Илащук, предоставив ей агреман, а назначение на должность послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой.
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