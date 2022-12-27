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МИД Украины вступился за посла в Болгарии, которую в СМИ назвали сексологом

МИД Украины вступился за посла в Болгарии, которую в СМИ назвали сексологом - РИА Новости, 27.12.2022

МИД Украины вступился за посла в Болгарии, которую в СМИ назвали сексологом

В МИД Украины заявили, что назначенная на должность посла в Болгарии Олеся Илащук, которую СМИ называли сексологом, имеет диплом специалиста по международным... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:53

2022-12-27T10:53

2022-12-27T10:53

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В МИД Украины заявили, что назначенная на должность посла в Болгарии Олеся Илащук, которую СМИ называли сексологом, имеет диплом специалиста по международным отношениям. Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности. "Что касается назначения на должность посла Олеси Илащук, то, по имеющейся у МИД информации, она получила диплом с отличием по специальности "Регионоведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Также в министерстве отметили, что правительство Болгарии одобрило кандидатуру Илащук, предоставив ей агреман, а назначение на должность послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой.

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Кирилл Волков

владимир зеленский, болгария, украина, в мире, мид украины