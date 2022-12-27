Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины вступился за посла в Болгарии, которую в СМИ назвали сексологом - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/posol-1841578639.html
МИД Украины вступился за посла в Болгарии, которую в СМИ назвали сексологом
МИД Украины вступился за посла в Болгарии, которую в СМИ назвали сексологом - РИА Новости, 27.12.2022
МИД Украины вступился за посла в Болгарии, которую в СМИ назвали сексологом
В МИД Украины заявили, что назначенная на должность посла в Болгарии Олеся Илащук, которую СМИ называли сексологом, имеет диплом специалиста по международным... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:53
2022-12-27T10:53
владимир зеленский
болгария
украина
в мире
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В МИД Украины заявили, что назначенная на должность посла в Болгарии Олеся Илащук, которую СМИ называли сексологом, имеет диплом специалиста по международным отношениям. Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности. "Что касается назначения на должность посла Олеси Илащук, то, по имеющейся у МИД информации, она получила диплом с отличием по специальности "Регионоведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Также в министерстве отметили, что правительство Болгарии одобрило кандидатуру Илащук, предоставив ей агреман, а назначение на должность послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой.
https://ria.ru/20221118/melnik-1832636845.html
болгария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, болгария, украина, в мире, мид украины
Владимир Зеленский, Болгария, Украина, В мире, МИД Украины
10:53 27.12.2022
 
МИД Украины вступился за посла в Болгарии, которую в СМИ назвали сексологом

МИД Украины назвал новую посла в Болгарии Илащук дипломированным регионоведом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В МИД Украины заявили, что назначенная на должность посла в Болгарии Олеся Илащук, которую СМИ называли сексологом, имеет диплом специалиста по международным отношениям.
Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности.
"Что касается назначения на должность посла Олеси Илащук, то, по имеющейся у МИД информации, она получила диплом с отличием по специальности "Регионоведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Также в министерстве отметили, что правительство Болгарии одобрило кандидатуру Илащук, предоставив ей агреман, а назначение на должность послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 19:56
Экс-посла Украины в Германии Мельника назначили замглавы МИД
 
Владимир ЗеленскийБолгарияУкраинаВ миреМИД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала