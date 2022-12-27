https://ria.ru/20221227/posobie-1841572422.html

Пушилин установил ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка

Пушилин установил ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка - РИА Новости, 27.12.2022

Пушилин установил ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка

Врио главы ДНР Денис Пушилин установил ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:27

2022-12-27T10:27

2022-12-27T10:27

денис пушилин

донецкая народная республика

общество

россия

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин установил ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. "Определить, что с 1 января 2023 года для нуждающихся в социальной поддержке беременных женщин и лиц, имеющих детей в возрасте до 17 лет, проживающих на территории Донецкой Народной Республики, осуществляются назначение и выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", - говорится в указе Пушилина. Пособие предоставляется, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, размер пособия составляет 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума.

https://ria.ru/20221216/regiony-1839320014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

денис пушилин, донецкая народная республика, общество, россия