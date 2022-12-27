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Пушилин установил ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка
Пушилин установил ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка - РИА Новости, 27.12.2022
Пушилин установил ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка
Врио главы ДНР Денис Пушилин установил ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:27
2022-12-27T10:27
2022-12-27T10:27
денис пушилин
донецкая народная республика
общество
россия
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин установил ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. "Определить, что с 1 января 2023 года для нуждающихся в социальной поддержке беременных женщин и лиц, имеющих детей в возрасте до 17 лет, проживающих на территории Донецкой Народной Республики, осуществляются назначение и выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", - говорится в указе Пушилина. Пособие предоставляется, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, размер пособия составляет 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, общество, россия
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Общество, Россия
Пушилин установил ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка
Врио главы ДНР Пушилин установил ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка