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Пушилин установил ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка - РИА Новости, 27.12.2022
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Пушилин установил ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка
Пушилин установил ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка - РИА Новости, 27.12.2022
Пушилин установил ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка
Врио главы ДНР Денис Пушилин установил ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:27
2022-12-27T10:27
денис пушилин
донецкая народная республика
общество
россия
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин установил ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. "Определить, что с 1 января 2023 года для нуждающихся в социальной поддержке беременных женщин и лиц, имеющих детей в возрасте до 17 лет, проживающих на территории Донецкой Народной Республики, осуществляются назначение и выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", - говорится в указе Пушилина. Пособие предоставляется, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, размер пособия составляет 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума.
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денис пушилин, донецкая народная республика, общество, россия
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Общество, Россия
10:27 27.12.2022
 
Пушилин установил ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка

Врио главы ДНР Пушилин установил ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВрио главы ДНР Денис Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Врио главы ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин установил ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
"Определить, что с 1 января 2023 года для нуждающихся в социальной поддержке беременных женщин и лиц, имеющих детей в возрасте до 17 лет, проживающих на территории Донецкой Народной Республики, осуществляются назначение и выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", - говорится в указе Пушилина.
Пособие предоставляется, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, размер пособия составляет 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума.
Мобильный офис Центробанка ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Правительство установило прожиточный минимум на 2023 год в новых регионах
 
Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаОбществоРоссия
 
 
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