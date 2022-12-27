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Суд вынес приговор фигуранту дела о попытке похищения губернатора Мичигана

Суд вынес приговор фигуранту дела о попытке похищения губернатора Мичигана - РИА Новости, 27.12.2022

Суд вынес приговор фигуранту дела о попытке похищения губернатора Мичигана

Суд в США приговорил к 16 годам фигуранта дела о попытке похищения губернатора Мичигана Гретчен Уитмер Адама Фокса, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T20:37

2022-12-27T20:37

2022-12-27T20:37

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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Суд в США приговорил к 16 годам фигуранта дела о попытке похищения губернатора Мичигана Гретчен Уитмер Адама Фокса, сообщили РИА Новости в инстанции. "Фоксу назначено 16 лет заключения", - сказал представитель окружного суда. Кроме того, фигуранта обязали оплатить около 3 тысяч долларов судебных издержек и штрафа, сообщил собеседник агентства. По данным ФБР, летом 2020 года группа экстремистов обсуждала нападение на здание полиции штата Мичиган, а также план похищения губернатора Гретчен Уитмер. Они были недовольны ограничительными мерами, введенными местными властями из-за пандемии коронавируса. Всего обвинения в особо тяжких преступлениях по этому делу были предъявлены 13 лицам, известным как активисты военизированной группы Wolverine Watchmen ("Смотрители росомахи") в Мичигане. По данным следствия, они готовили операции по нападению на здание Капитолия штата и похищению представителей органов власти, включая губернатора Уитмер.

https://ria.ru/20221209/minyust-1837359277.html

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