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Суд вынес приговор фигуранту дела о попытке похищения губернатора Мичигана - РИА Новости, 27.12.2022
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Суд вынес приговор фигуранту дела о попытке похищения губернатора Мичигана
Суд вынес приговор фигуранту дела о попытке похищения губернатора Мичигана - РИА Новости, 27.12.2022
Суд вынес приговор фигуранту дела о попытке похищения губернатора Мичигана
Суд в США приговорил к 16 годам фигуранта дела о попытке похищения губернатора Мичигана Гретчен Уитмер Адама Фокса, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T20:37
2022-12-27T20:37
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Суд в США приговорил к 16 годам фигуранта дела о попытке похищения губернатора Мичигана Гретчен Уитмер Адама Фокса, сообщили РИА Новости в инстанции. "Фоксу назначено 16 лет заключения", - сказал представитель окружного суда. Кроме того, фигуранта обязали оплатить около 3 тысяч долларов судебных издержек и штрафа, сообщил собеседник агентства. По данным ФБР, летом 2020 года группа экстремистов обсуждала нападение на здание полиции штата Мичиган, а также план похищения губернатора Гретчен Уитмер. Они были недовольны ограничительными мерами, введенными местными властями из-за пандемии коронавируса. Всего обвинения в особо тяжких преступлениях по этому делу были предъявлены 13 лицам, известным как активисты военизированной группы Wolverine Watchmen ("Смотрители росомахи") в Мичигане. По данным следствия, они готовили операции по нападению на здание Капитолия штата и похищению представителей органов власти, включая губернатора Уитмер.
https://ria.ru/20221209/minyust-1837359277.html
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в мире, мичиган, сша, фбр
В мире, Мичиган, США, ФБР
20:37 27.12.2022
 
Суд вынес приговор фигуранту дела о попытке похищения губернатора Мичигана

Суд в США приговорил к 16 годам фигуранта дела о попытке похищения губернатора Мичигана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Суд в США приговорил к 16 годам фигуранта дела о попытке похищения губернатора Мичигана Гретчен Уитмер Адама Фокса, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Фоксу назначено 16 лет заключения", - сказал представитель окружного суда.
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Кроме того, фигуранта обязали оплатить около 3 тысяч долларов судебных издержек и штрафа, сообщил собеседник агентства.
По данным ФБР, летом 2020 года группа экстремистов обсуждала нападение на здание полиции штата Мичиган, а также план похищения губернатора Гретчен Уитмер. Они были недовольны ограничительными мерами, введенными местными властями из-за пандемии коронавируса.
Всего обвинения в особо тяжких преступлениях по этому делу были предъявлены 13 лицам, известным как активисты военизированной группы Wolverine Watchmen ("Смотрители росомахи") в Мичигане. По данным следствия, они готовили операции по нападению на здание Капитолия штата и похищению представителей органов власти, включая губернатора Уитмер.
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