https://ria.ru/20221227/pokhischenie-1841598259.html

В Москве шестеро студентов, выдав себя за силовиков, похитили подростка

В Москве шестеро студентов, выдав себя за силовиков, похитили подростка - РИА Новости, 27.12.2022

В Москве шестеро студентов, выдав себя за силовиков, похитили подростка

Полицейские задержали шестерых студентов-лжесиловиков, организовавших похищение юноши в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:43

2022-12-27T11:43

2022-12-27T11:43

происшествия

ирина волк

москва

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Полицейские задержали шестерых студентов-лжесиловиков, организовавших похищение юноши в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Ярославского района города Москвы и сотрудниками Госавтоинспекции задержали шестерых жителей столичного региона. Они подозреваются в похищении человека и вымогательстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору", - сказала Волк. Предварительно установлено, что для похищения фигуранты – а это учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, среди них несовершеннолетние - использовали дорогую иномарку, которая принадлежит родственнику одного из злоумышленников. Поставив синий проблесковый маячок, они направились к торговому центру. Там находилась их будущая жертва - молодой человек, ранее привлекавшийся к ответственности за употребление наркотиков. "Выбежав из машины, они произвели два выстрела в воздух и представились сотрудниками правоохранительных органов. На потерпевшего надели наручники и заставили сесть в иномарку. Его обвинили в торговле запрещенными веществами и увезли в неизвестном направлении", - добавила она. Волк отметила, что свидетелем преступления стала женщина, она сразу же позвонила в полицию и сообщила номер машины похитителей. Уже через полчаса настоящие полицейские задержали троих лжесиловиков и освободили подозреваемого. Вскоре в Москве был задержан четвертый злоумышленник, а на следующий день - еще двое, их взяли в аэропорту Адлера. Предварительно, они координировали действия похитителей и вели видеосъемку, а после задержания сообщников пытались скрыться. Возбуждено уголовное дело по статьям 126 и 163 УК РФ. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

https://ria.ru/20221110/rebenok-1830557286.html

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москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ирина волк, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)