В Москве шестеро студентов, выдав себя за силовиков, похитили подростка
Полиция задержала студентов, которые, выдав себя за силовиков, похитили подростка в Москве
Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Полицейские задержали шестерых студентов-лжесиловиков, организовавших похищение юноши в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Ярославского района города Москвы и сотрудниками Госавтоинспекции задержали шестерых жителей столичного региона. Они подозреваются в похищении человека и вымогательстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору", - сказала Волк.
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Предварительно установлено, что для похищения фигуранты – а это учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, среди них несовершеннолетние - использовали дорогую иномарку, которая принадлежит родственнику одного из злоумышленников. Поставив синий проблесковый маячок, они направились к торговому центру. Там находилась их будущая жертва - молодой человек, ранее привлекавшийся к ответственности за употребление наркотиков. "Выбежав из машины, они произвели два выстрела в воздух и представились сотрудниками правоохранительных органов. На потерпевшего надели наручники и заставили сесть в иномарку. Его обвинили в торговле запрещенными веществами и увезли в неизвестном направлении", - добавила она.
Волк отметила, что свидетелем преступления стала женщина, она сразу же позвонила в полицию и сообщила номер машины похитителей. Уже через полчаса настоящие полицейские задержали троих лжесиловиков и освободили подозреваемого. Вскоре в Москве был задержан четвертый злоумышленник, а на следующий день - еще двое, их взяли в аэропорту Адлера. Предварительно, они координировали действия похитителей и вели видеосъемку, а после задержания сообщников пытались скрыться.
Возбуждено уголовное дело по статьям 126 и 163 УК РФ. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.