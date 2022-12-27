Рейтинг@Mail.ru
В Москве шестеро студентов, выдав себя за силовиков, похитили подростка - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/pokhischenie-1841598259.html
В Москве шестеро студентов, выдав себя за силовиков, похитили подростка
В Москве шестеро студентов, выдав себя за силовиков, похитили подростка - РИА Новости, 27.12.2022
В Москве шестеро студентов, выдав себя за силовиков, похитили подростка
Полицейские задержали шестерых студентов-лжесиловиков, организовавших похищение юноши в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:43
2022-12-27T11:43
происшествия
ирина волк
москва
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Полицейские задержали шестерых студентов-лжесиловиков, организовавших похищение юноши в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Ярославского района города Москвы и сотрудниками Госавтоинспекции задержали шестерых жителей столичного региона. Они подозреваются в похищении человека и вымогательстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору", - сказала Волк. Предварительно установлено, что для похищения фигуранты – а это учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, среди них несовершеннолетние - использовали дорогую иномарку, которая принадлежит родственнику одного из злоумышленников. Поставив синий проблесковый маячок, они направились к торговому центру. Там находилась их будущая жертва - молодой человек, ранее привлекавшийся к ответственности за употребление наркотиков. "Выбежав из машины, они произвели два выстрела в воздух и представились сотрудниками правоохранительных органов. На потерпевшего надели наручники и заставили сесть в иномарку. Его обвинили в торговле запрещенными веществами и увезли в неизвестном направлении", - добавила она. Волк отметила, что свидетелем преступления стала женщина, она сразу же позвонила в полицию и сообщила номер машины похитителей. Уже через полчаса настоящие полицейские задержали троих лжесиловиков и освободили подозреваемого. Вскоре в Москве был задержан четвертый злоумышленник, а на следующий день - еще двое, их взяли в аэропорту Адлера. Предварительно, они координировали действия похитителей и вели видеосъемку, а после задержания сообщников пытались скрыться. Возбуждено уголовное дело по статьям 126 и 163 УК РФ. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
https://ria.ru/20221110/rebenok-1830557286.html
https://ria.ru/20220825/shkolnik-1812016694.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ирина волк, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ирина Волк, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:43 27.12.2022
 
В Москве шестеро студентов, выдав себя за силовиков, похитили подростка

Полиция задержала студентов, которые, выдав себя за силовиков, похитили подростка в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Полицейские задержали шестерых студентов-лжесиловиков, организовавших похищение юноши в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Ярославского района города Москвы и сотрудниками Госавтоинспекции задержали шестерых жителей столичного региона. Они подозреваются в похищении человека и вымогательстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору", - сказала Волк.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 16:34
Психически больной житель Чебоксар увел чужого ребенка из школы
Предварительно установлено, что для похищения фигуранты – а это учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, среди них несовершеннолетние - использовали дорогую иномарку, которая принадлежит родственнику одного из злоумышленников. Поставив синий проблесковый маячок, они направились к торговому центру. Там находилась их будущая жертва - молодой человек, ранее привлекавшийся к ответственности за употребление наркотиков. "Выбежав из машины, они произвели два выстрела в воздух и представились сотрудниками правоохранительных органов. На потерпевшего надели наручники и заставили сесть в иномарку. Его обвинили в торговле запрещенными веществами и увезли в неизвестном направлении", - добавила она.
Волк отметила, что свидетелем преступления стала женщина, она сразу же позвонила в полицию и сообщила номер машины похитителей. Уже через полчаса настоящие полицейские задержали троих лжесиловиков и освободили подозреваемого. Вскоре в Москве был задержан четвертый злоумышленник, а на следующий день - еще двое, их взяли в аэропорту Адлера. Предварительно, они координировали действия похитителей и вели видеосъемку, а после задержания сообщников пытались скрыться.
Возбуждено уголовное дело по статьям 126 и 163 УК РФ. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 10:59
В Абакане возбудили дело после инцидента с примотанным к столбу школьником
 
ПроисшествияИрина ВолкМоскваРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала