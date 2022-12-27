https://ria.ru/20221227/pogoda-1841576213.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю января

Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю января - РИА Новости, 27.12.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю января

Первые три дня 2023 года в Москве ожидается оттепель, после 5 января прогнозируется похолодание и рождественские слабые морозцы, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:42

2022-12-27T10:42

2022-12-27T10:58

общество

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599112404_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_bd2822b3520a28ad28a166bec191dd89.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первые три дня 2023 года в Москве ожидается оттепель, после 5 января прогнозируется похолодание и рождественские слабые морозцы, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."У нас первые три дня температура будет положительная. На сегодняшний день прогноз, что смена характера погоды произойдет 5 числа", - рассказала Позднякова.Она отметила, что после 5 января начнет подмораживать, при осадках ожидается в чистом виде снежок. "Скорее всего, состоятся рождественские слабые морозцы", - добавила метеоролог.

https://radiosputnik.ria.ru/20221227/pogoda-1841440682.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода