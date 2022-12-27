Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю января - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/pogoda-1841576213.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю января
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю января - РИА Новости, 27.12.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю января
Первые три дня 2023 года в Москве ожидается оттепель, после 5 января прогнозируется похолодание и рождественские слабые морозцы, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:42
2022-12-27T10:58
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599112404_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_bd2822b3520a28ad28a166bec191dd89.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первые три дня 2023 года в Москве ожидается оттепель, после 5 января прогнозируется похолодание и рождественские слабые морозцы, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."У нас первые три дня температура будет положительная. На сегодняшний день прогноз, что смена характера погоды произойдет 5 числа", - рассказала Позднякова.Она отметила, что после 5 января начнет подмораживать, при осадках ожидается в чистом виде снежок. "Скорее всего, состоятся рождественские слабые морозцы", - добавила метеоролог.
https://radiosputnik.ria.ru/20221227/pogoda-1841440682.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599112404_568:0:2733:1624_1920x0_80_0_0_829a50cda09c6d9d6cf0b708a7356807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
10:42 27.12.2022 (обновлено: 10:58 27.12.2022)
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю января

В Москве первые три дня января ожидают оттепель, затем слабые морозы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМужчина на одной из улиц в Москве
Мужчина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Мужчина на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первые три дня 2023 года в Москве ожидается оттепель, после 5 января прогнозируется похолодание и рождественские слабые морозцы, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"У нас первые три дня температура будет положительная. На сегодняшний день прогноз, что смена характера погоды произойдет 5 числа", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что после 5 января начнет подмораживать, при осадках ожидается в чистом виде снежок. "Скорее всего, состоятся рождественские слабые морозцы", - добавила метеоролог.
Девушка идет под зонтом по улице Москвы - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
00:00Сказано в эфире
Тишковец рассказал, какой будет погода на Новый год в центре России
 
ОбществоМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала