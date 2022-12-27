https://ria.ru/20221227/pogoda-1841576213.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю января
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю января - РИА Новости, 27.12.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю января
Первые три дня 2023 года в Москве ожидается оттепель, после 5 января прогнозируется похолодание и рождественские слабые морозцы, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:42
2022-12-27T10:42
2022-12-27T10:58
общество
москва
погода
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первые три дня 2023 года в Москве ожидается оттепель, после 5 января прогнозируется похолодание и рождественские слабые морозцы, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."У нас первые три дня температура будет положительная. На сегодняшний день прогноз, что смена характера погоды произойдет 5 числа", - рассказала Позднякова.Она отметила, что после 5 января начнет подмораживать, при осадках ожидается в чистом виде снежок. "Скорее всего, состоятся рождественские слабые морозцы", - добавила метеоролог.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, погода
10:42 27.12.2022 (обновлено: 10:58 27.12.2022)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю января
В Москве первые три дня января ожидают оттепель, затем слабые морозы
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первые три дня 2023 года в Москве ожидается оттепель, после 5 января прогнозируется похолодание и рождественские слабые морозцы, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"У нас первые три дня температура будет положительная. На сегодняшний день прогноз, что смена характера погоды произойдет 5 числа", - рассказала Позднякова
.
Она отметила, что после 5 января начнет подмораживать, при осадках ожидается в чистом виде снежок. "Скорее всего, состоятся рождественские слабые морозцы", - добавила метеоролог.