https://ria.ru/20221227/pogoda-1841551301.html

В Москве во вторник ожидаются метель и гололедица

В Москве во вторник ожидаются метель и гололедица - РИА Новости, 27.12.2022

В Москве во вторник ожидаются метель и гололедица

Слабые метели, гололедица, снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T08:06

2022-12-27T08:06

2022-12-27T08:06

общество

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Слабые метели, гололедица, снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт с запада. "Погода облачная, временами снег, возможны слабые метели, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в Москве минус 1-минус 3 градуса, в Московской области от ноля до минус 5 градусов", - сказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20221227/pogoda-1841440682.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)