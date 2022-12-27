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В Москве во вторник ожидаются метель и гололедица - РИА Новости, 27.12.2022
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В Москве во вторник ожидаются метель и гололедица
В Москве во вторник ожидаются метель и гололедица - РИА Новости, 27.12.2022
В Москве во вторник ожидаются метель и гололедица
Слабые метели, гололедица, снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T08:06
2022-12-27T08:06
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Слабые метели, гололедица, снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт с запада. "Погода облачная, временами снег, возможны слабые метели, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в Москве минус 1-минус 3 градуса, в Московской области от ноля до минус 5 градусов", - сказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье)
08:06 27.12.2022
 
В Москве во вторник ожидаются метель и гололедица

В Москве во вторник ожидаются метель, гололедица и до минус трех градусов

© Комплекс городского хозяйства МосквыСнег в Москве
Снег в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Слабые метели, гололедица, снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт с запада.
"Погода облачная, временами снег, возможны слабые метели, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в Москве минус 1-минус 3 градуса, в Московской области от ноля до минус 5 градусов", - сказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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ОбществоМихаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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