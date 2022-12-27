https://ria.ru/20221227/pogibshie-1841750072.html

ООН: на Украине с 24 февраля погибли около 6,9 тысячи мирных жителей

ООН: на Украине с 24 февраля погибли около 6,9 тысячи мирных жителей - РИА Новости, 27.12.2022

ООН: на Украине с 24 февраля погибли около 6,9 тысячи мирных жителей

Около 6,9 тысячи мирных жителей погибли и 10,9 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля, говорится в обновленном отчете УВКПЧ ООН на сайте организации. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:53

2022-12-27T18:53

2022-12-27T18:55

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ЖЕНЕВА, 27 дек - РИА Новости. Около 6,9 тысячи мирных жителей погибли и 10,9 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля, говорится в обновленном отчете УВКПЧ ООН на сайте организации. "С 24 февраля 2022 года… по 26 декабря 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 17 831 жертвы среди гражданского населения в стране: 6884 убитых и 10 947 ранены", - сказано в документе. На территории под контролем российский сил, как указывает это УВКПЧ ООН, зарегистрировано 2116 жертвы (483 убитых и 1633 раненых). По данным организации, из 6884 зарегистрированных смертей – 2719 мужчина, 1832 женщины, 175 девочки и 216 мальчиков, а также 38 детей и 1904 взрослых, пол которых неизвестен. Среди раненых, по данным УВКПЧ, 2364 мужчин, 1709 женщины, 229 девочек и 318 мальчика, а также 253 детей и 6074 взрослых, пол которых неизвестен. Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения, указано в отчете, были вызваны "применением взрывоопасного оружия с широким радиусом действия".

https://ria.ru/20221221/shoygu-1840267468.html

https://ria.ru/20221226/zhertvy-1841336043.html

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