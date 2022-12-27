Рейтинг@Mail.ru
ООН: на Украине с 24 февраля погибли около 6,9 тысячи мирных жителей - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/pogibshie-1841750072.html
ООН: на Украине с 24 февраля погибли около 6,9 тысячи мирных жителей
ООН: на Украине с 24 февраля погибли около 6,9 тысячи мирных жителей - РИА Новости, 27.12.2022
ООН: на Украине с 24 февраля погибли около 6,9 тысячи мирных жителей
Около 6,9 тысячи мирных жителей погибли и 10,9 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля, говорится в обновленном отчете УВКПЧ ООН на сайте организации. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:53
2022-12-27T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797241302_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_f1715d4beb98c4f2fa6c4dd58034202b.jpg
ЖЕНЕВА, 27 дек - РИА Новости. Около 6,9 тысячи мирных жителей погибли и 10,9 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля, говорится в обновленном отчете УВКПЧ ООН на сайте организации. "С 24 февраля 2022 года… по 26 декабря 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 17 831 жертвы среди гражданского населения в стране: 6884 убитых и 10 947 ранены", - сказано в документе. На территории под контролем российский сил, как указывает это УВКПЧ ООН, зарегистрировано 2116 жертвы (483 убитых и 1633 раненых). По данным организации, из 6884 зарегистрированных смертей – 2719 мужчина, 1832 женщины, 175 девочки и 216 мальчиков, а также 38 детей и 1904 взрослых, пол которых неизвестен. Среди раненых, по данным УВКПЧ, 2364 мужчин, 1709 женщины, 229 девочек и 318 мальчика, а также 253 детей и 6074 взрослых, пол которых неизвестен. Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения, указано в отчете, были вызваны "применением взрывоопасного оружия с широким радиусом действия".
https://ria.ru/20221221/shoygu-1840267468.html
https://ria.ru/20221226/zhertvy-1841336043.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797241302_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a7a5f96256242190e855407a3ce79a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН
18:53 27.12.2022 (обновлено: 18:55 27.12.2022)
 
ООН: на Украине с 24 февраля погибли около 6,9 тысячи мирных жителей

В УВКПЧ ООН сообщили, что на Украине с 24 февраля погибли 6884 мирных жителя

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк"Саур-Могила"
Саур-Могила - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
"Саур-Могила". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 27 дек - РИА Новости. Около 6,9 тысячи мирных жителей погибли и 10,9 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля, говорится в обновленном отчете УВКПЧ ООН на сайте организации.
"С 24 февраля 2022 года… по 26 декабря 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 17 831 жертвы среди гражданского населения в стране: 6884 убитых и 10 947 ранены", - сказано в документе.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 15:17Специальная военная операция на Украине
Киев прибегает к запрещенным методам, включая теракты, заявил Шойгу
На территории под контролем российский сил, как указывает это УВКПЧ ООН, зарегистрировано 2116 жертвы (483 убитых и 1633 раненых).
По данным организации, из 6884 зарегистрированных смертей – 2719 мужчина, 1832 женщины, 175 девочки и 216 мальчиков, а также 38 детей и 1904 взрослых, пол которых неизвестен. Среди раненых, по данным УВКПЧ, 2364 мужчин, 1709 женщины, 229 девочек и 318 мальчика, а также 253 детей и 6074 взрослых, пол которых неизвестен.
Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения, указано в отчете, были вызваны "применением взрывоопасного оружия с широким радиусом действия".
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 12:06Специальная военная операция на Украине
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4400 мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала