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Девочка, чье желание исполнил Путин, рассказала о поездке к Деду Морозу

Девочка, чье желание исполнил Путин, рассказала о поездке к Деду Морозу - РИА Новости, 27.12.2022

Девочка, чье желание исполнил Путин, рассказала о поездке к Деду Морозу

Девочка из Запорожской области Александра Титаренко, открытку которой выбрал на "Елке желаний" президент России Владимир Путин, рассказала о поездке в вотчину... РИА Новости, 27.12.2022

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2022-12-27T23:32

2022-12-27T23:48

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Девочка из Запорожской области Александра Титаренко, открытку которой выбрал на "Елке желаний" президент России Владимир Путин, рассказала о поездке в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге. Восьмилетняя девочка в своей открытке указала просьбу побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Президент во вторник по телефону пообщался с Александрой из Русского музея, где ранее проходили мероприятия неформального саммита лидеров стран СНГ. Путин поинтересовался у девочки, чем ее угощали в гостях у Деда Мороза: "Чаем угощали? Баранки, печенье? Вкусно все было?" Также Путин попросил сделать ответный подарок – прислать огурцы, которые выращивает семья девочки. "Спальня, там семь подушек, все комнаты (понравились), чаепитие очень сильно понравилось. Стишок рассказывала", - сказала девочка в беседе по телефону с президентом России, видеозапись которой разместил в своем телеграм-канале губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Родители девочки поблагодарили президента России за акцию "Елка желаний". "Владимир Владимирович, хоти поблагодарить Вас за эту акцию "Елка желаний", за то, что осуществляете детские мечты. Спасибо Вам большое. Пускай ваша акция процветает, и все дети будут счастливы", - сказала мама девочки в беседе по телефону с президентом. Девочка, общаясь с губернатором Вологодской области сказала, что верит в существование Деда Мороза. Дед Мороз показал гостям свой сказочный терем и пригласил на чаепитие за большим столом. Александра подготовила для зимнего волшебника стихотворение и песню про Новый год. Как сообщил Кувшинников, девочка с семьей прилетела в гости к зимнему волшебнику первым рейсом в обновленный аэропорт Великого Устюга на самолете "Сухой Суперджет – 100". Благотворительная акция "Елка желаний" помогает исполнить заветные мечты тех, кому особенно сложно. Акция открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ. Путин 22 декабря посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, где была организована флагманская акция "Елка желаний". Президент снял с елки открытки с желаниями трех детей. Кроме Александры Титаренко, свои желания загадали девочка Агата из Курганской области, которая мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, и шестилетний Давид Шмелев из Ставрополья. Он мечтает о том, чтобы побывать в Военной академии Вооруженных сил.

https://ria.ru/20221227/zhelaniya-1841784006.html

https://ria.ru/20221226/pasechnik-1841433712.html

https://ria.ru/20221226/skvortsova-1841526389.html

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Путин исполнил мечту девочки из Запорожской области Путин позвонил девочке из Запорожской области, открытку которой выбрал на "Елке желаний". 8-летняя девочка хотела побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза. 2022-12-27T23:32 true PT2M26S

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общество, великий устюг, владимир путин, дед мороз, запорожская область