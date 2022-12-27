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Девочка, чье желание исполнил Путин, рассказала о поездке к Деду Морозу - РИА Новости, 27.12.2022
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Девочка, чье желание исполнил Путин, рассказала о поездке к Деду Морозу
Девочка, чье желание исполнил Путин, рассказала о поездке к Деду Морозу - РИА Новости, 27.12.2022
Девочка, чье желание исполнил Путин, рассказала о поездке к Деду Морозу
Девочка из Запорожской области Александра Титаренко, открытку которой выбрал на "Елке желаний" президент России Владимир Путин, рассказала о поездке в вотчину... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T23:32
2022-12-27T23:48
новый год — 2023
общество
великий устюг
владимир путин
дед мороз
запорожская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Девочка из Запорожской области Александра Титаренко, открытку которой выбрал на "Елке желаний" президент России Владимир Путин, рассказала о поездке в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге. Восьмилетняя девочка в своей открытке указала просьбу побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Президент во вторник по телефону пообщался с Александрой из Русского музея, где ранее проходили мероприятия неформального саммита лидеров стран СНГ. Путин поинтересовался у девочки, чем ее угощали в гостях у Деда Мороза: "Чаем угощали? Баранки, печенье? Вкусно все было?" Также Путин попросил сделать ответный подарок – прислать огурцы, которые выращивает семья девочки. "Спальня, там семь подушек, все комнаты (понравились), чаепитие очень сильно понравилось. Стишок рассказывала", - сказала девочка в беседе по телефону с президентом России, видеозапись которой разместил в своем телеграм-канале губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Родители девочки поблагодарили президента России за акцию "Елка желаний". "Владимир Владимирович, хоти поблагодарить Вас за эту акцию "Елка желаний", за то, что осуществляете детские мечты. Спасибо Вам большое. Пускай ваша акция процветает, и все дети будут счастливы", - сказала мама девочки в беседе по телефону с президентом. Девочка, общаясь с губернатором Вологодской области сказала, что верит в существование Деда Мороза. Дед Мороз показал гостям свой сказочный терем и пригласил на чаепитие за большим столом. Александра подготовила для зимнего волшебника стихотворение и песню про Новый год. Как сообщил Кувшинников, девочка с семьей прилетела в гости к зимнему волшебнику первым рейсом в обновленный аэропорт Великого Устюга на самолете "Сухой Суперджет – 100". Благотворительная акция "Елка желаний" помогает исполнить заветные мечты тех, кому особенно сложно. Акция открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ. Путин 22 декабря посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, где была организована флагманская акция "Елка желаний". Президент снял с елки открытки с желаниями трех детей. Кроме Александры Титаренко, свои желания загадали девочка Агата из Курганской области, которая мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, и шестилетний Давид Шмелев из Ставрополья. Он мечтает о том, чтобы побывать в Военной академии Вооруженных сил.
https://ria.ru/20221227/zhelaniya-1841784006.html
https://ria.ru/20221226/pasechnik-1841433712.html
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великий устюг
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Путин исполнил мечту девочки из Запорожской области
Путин позвонил девочке из Запорожской области, открытку которой выбрал на "Елке желаний". 8-летняя девочка хотела побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза.
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общество, великий устюг, владимир путин, дед мороз, запорожская область
Новый год — 2023, Общество, Великий Устюг, Владимир Путин, Дед Мороз, Запорожская область
23:32 27.12.2022 (обновлено: 23:48 27.12.2022)
 
Девочка, чье желание исполнил Путин, рассказала о поездке к Деду Морозу

Девочка, чью открытку выбрал Путин на "Елке желаний", рассказала о поездке к Деду Морозу

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкВладимир Путин принимает участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Владимир Путин принимает участие во Всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин принимает участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Девочка из Запорожской области Александра Титаренко, открытку которой выбрал на "Елке желаний" президент России Владимир Путин, рассказала о поездке в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге.
Восьмилетняя девочка в своей открытке указала просьбу побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Президент во вторник по телефону пообщался с Александрой из Русского музея, где ранее проходили мероприятия неформального саммита лидеров стран СНГ. Путин поинтересовался у девочки, чем ее угощали в гостях у Деда Мороза: "Чаем угощали? Баранки, печенье? Вкусно все было?" Также Путин попросил сделать ответный подарок – прислать огурцы, которые выращивает семья девочки.
Акция Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 22:38Новый год — 2023
Глава Ингушетии исполнил три новогодние мечты детей с "Елки желаний"
"Спальня, там семь подушек, все комнаты (понравились), чаепитие очень сильно понравилось. Стишок рассказывала", - сказала девочка в беседе по телефону с президентом России, видеозапись которой разместил в своем телеграм-канале губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Родители девочки поблагодарили президента России за акцию "Елка желаний". "Владимир Владимирович, хоти поблагодарить Вас за эту акцию "Елка желаний", за то, что осуществляете детские мечты. Спасибо Вам большое. Пускай ваша акция процветает, и все дети будут счастливы", - сказала мама девочки в беседе по телефону с президентом.
Девочка, общаясь с губернатором Вологодской области сказала, что верит в существование Деда Мороза.
Дед Мороз показал гостям свой сказочный терем и пригласил на чаепитие за большим столом. Александра подготовила для зимнего волшебника стихотворение и песню про Новый год.
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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Пасечник принял участие в акции "Елка желаний"
Как сообщил Кувшинников, девочка с семьей прилетела в гости к зимнему волшебнику первым рейсом в обновленный аэропорт Великого Устюга на самолете "Сухой Суперджет – 100".
Благотворительная акция "Елка желаний" помогает исполнить заветные мечты тех, кому особенно сложно. Акция открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
Путин 22 декабря посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, где была организована флагманская акция "Елка желаний". Президент снял с елки открытки с желаниями трех детей. Кроме Александры Титаренко, свои желания загадали девочка Агата из Курганской области, которая мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, и шестилетний Давид Шмелев из Ставрополья. Он мечтает о том, чтобы побывать в Военной академии Вооруженных сил.
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 21:38Новый год — 2023
Скворцова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках акции "Елка желаний"
 
Новый год — 2023ОбществоВеликий УстюгВладимир ПутинДед МорозЗапорожская область
 
 
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