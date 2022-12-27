https://ria.ru/20221227/poezda-1841648823.html
Электрички в Подмосковье в новогодние праздники изменят график
Электрички в Подмосковье в новогодние праздники изменят график - РИА Новости, 27.12.2022
Электрички в Подмосковье в новогодние праздники изменят график
Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в новогоднюю ночь будут ходить дольше, а в праздничные дни появятся дополнительные рейсы, сообщается РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:24
2022-12-27T14:24
2022-12-27T14:24
туризм
туризм
новости - туризм
новый год
центральная пригородная пассажирская компания
туристы
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в новогоднюю ночь будут ходить дольше, а в праздничные дни появятся дополнительные рейсы, сообщается в пресс-релизе. В предпраздничные и праздничные дни электропоезда ЦППК на всех направлениях будут курсировать по специальному новогоднему графику: 30 декабря — по расписанию пятницы, с 31 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья. "Чтобы пассажиры смогли поздравить родных и близких, пригородные составы на всех направлениях будут ходить дольше в две праздничные ночи: с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января. Поезда МЦД в ночь с 31 декабря на 1 января будут ходить до 03.00", – уточнили в компании. ЦППК вносит корректировки в расписание электропоездов совместно с МЖД. Они связаны с изменением пассажиропотока в эти дни: накануне Нового года и Рождества люди чаще ездят в область, а в сами праздничные дни — в Москву. Также в график движения некоторых поездов и экспрессов будут внесены точечные корректировки. Для удобства пассажиров на ряде маршрутов в новогодние каникулы запустят дополнительные рейсы. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении.
https://ria.ru/20221226/transport-1841294996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, новый год, центральная пригородная пассажирская компания, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Новый год, Центральная пригородная пассажирская компания, туристы
Электрички в Подмосковье в новогодние праздники изменят график
Электрички в Подмосковье в новогоднюю ночь будут ходить дольше
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в новогоднюю ночь будут ходить дольше, а в праздничные дни появятся дополнительные рейсы, сообщается в пресс-релизе.
В предпраздничные и праздничные дни электропоезда ЦППК на всех направлениях будут курсировать по специальному новогоднему графику: 30 декабря — по расписанию пятницы, с 31 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья.
"Чтобы пассажиры смогли поздравить родных и близких, пригородные составы на всех направлениях будут ходить дольше в две праздничные ночи: с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января. Поезда МЦД в ночь с 31 декабря на 1 января будут ходить до 03.00", – уточнили в компании.
ЦППК вносит корректировки в расписание электропоездов совместно с МЖД. Они связаны с изменением пассажиропотока в эти дни: накануне Нового года и Рождества люди чаще ездят в область, а в сами праздничные дни — в Москву
.
Также в график движения некоторых поездов и экспрессов будут внесены точечные корректировки. Для удобства пассажиров на ряде маршрутов в новогодние каникулы запустят дополнительные рейсы. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении.